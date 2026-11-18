Cầu Vĩnh Phú nối 2 bờ sông Lô của Phú Thọ. Ảnh: Tedi

Từ đường Hai Bà Trưng ở phường Việt Trì, một tuyến đường dự kiến vượt sông Lô để nối với nút giao IC6 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Tiên Lữ. Dự án cầu và đường kết nối đã có chủ trương đầu tư, mở ra một hướng đi từ mạng đường hiện hữu sang bờ bên kia. Trên phạm vi rộng hơn, Phú Thọ đang nghiên cứu cách bố trí các khu chức năng, mạng lưới giao thông và không gian công cộng để hai bờ cùng phát triển.

Kết nối hai bờ sông Lô

Dự án cầu Hai Bà Trưng và đường nối IC6 có chiều dài dự kiến khoảng 5km, qua phường Việt Trì và 2 xã Sơn Đông, Tiên Lữ. HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 30/10/2026. Khi được triển khai, tuyến đường sẽ bổ sung một hướng kết nối từ khu vực đô thị hiện hữu đến cao tốc. Việc xác định điểm đầu, điểm cuối của tuyến cho thấy vai trò của mạng đường ở cả hai bờ đối với khả năng khai thác một công trình vượt sông.

Hướng kết nối qua sông đã được đặt ra tại hội thảo về ý tưởng quy hoạch hai bờ sông Lô tháng 10/2025. Khi đó, tỉnh nghiên cứu phát triển từ khu vực đô thị hiện hữu sang phía xã Sông Lô, xã Sơn Đông và kết nối xa hơn về hướng Vĩnh Yên. Đến hội nghị ngày 10/11/2026, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với phạm vi nghiên cứu khoảng 10.772ha, thuộc 9 xã, phường.

Trong phương án này, sông Lô là trục tổ chức không gian, còn các tuyến giao thông và hành lang sinh thái có vai trò kết nối các khu chức năng. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu gắn khu vực phát triển mới với khu vực đô thị hiện hữu ở Việt Trì, đồng thời tăng kết nối với Đền Hùng và các đô thị như Vĩnh Yên, Vĩnh Tường. Việc bố trí các khu hành chính, thương mại, văn hóa và thể thao vì thế cần được xem xét cùng khả năng tiếp cận từ những địa bàn xung quanh.

Một góc công viên Văn Lang, tỉnh Phú Thọ.

Để tăng khả năng đi lại giữa hai bờ, phương án báo cáo ngày 10/11, đề xuất bổ sung 5 cầu vượt sông Lô và nghiên cứu tổ chức đô thị gắn với giao thông công cộng quanh các ga thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tỉnh cũng đặt yêu cầu tổ chức luồng xe quá cảnh tải trọng lớn qua khu vực ngoại vi để giảm áp lực lên đường nội đô. Mạng đường vì thế cần tính đến cả những chuyến đi hằng ngày của người dân lẫn lưu lượng phương tiện đi qua khu vực.

Ở quy mô toàn tỉnh, Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2026-2030 xác định đô thị Việt Trì là một trong 14 đô thị trọng tâm. Phạm vi phát triển đô thị Việt Trì trong chương trình gồm 4 phường và 4 xã. Với phương án phân khu hai bờ sông Lô, nhiệm vụ cụ thể là kết nối các khu chức năng dự kiến hình thành với mạng đường và dịch vụ sẵn có. Công việc này gắn với khâu đột phá về phát triển hạ tầng đô thị mới và giao thông kết nối mà tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Dành chỗ cho không gian công cộng

Giao thông thuận tiện có thể giúp người dân đến gần bờ sông hơn, còn cách bố trí quỹ đất ven bờ quyết định họ có thể sử dụng không gian ấy vào những việc gì. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu ưu tiên khu vực ven sông cho đê điều, cây xanh và các công trình văn hóa công cộng. Tỉnh định hướng phát triển đô thị với mật độ xây dựng thấp, tăng không gian xanh và mặt nước, đồng thời kiểm soát chiều cao công trình tại những vị trí trọng điểm.

Một góc không gian tại trung tâm tỉnh Phú Thọ.

An toàn thoát lũ là điều kiện chi phối cách bố trí các công trình ven bờ. Tại hội thảo tháng 10/2025, TS Nguyễn Công Giang, nguyên Trưởng bộ môn Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đề nghị nghiên cứu sự biến đổi dòng chảy của sông Lô qua thời gian và tác động của biến đổi khí hậu để tìm giải pháp thoát lũ lâu dài. Vì vậy, khi chọn vị trí công viên, lối tiếp cận mặt nước hay nơi sinh hoạt cộng đồng, đơn vị lập quy hoạch cần xem xét đồng thời điều kiện dòng chảy và an toàn đê điều.

Phương án phân khu đề xuất mạng lưới gồm 2 công viên ngoại ô, 5 công viên tổng hợp và 7 công viên cộng đồng. Các công viên ở nhiều quy mô mở ra khả năng nối những khoảng xanh ven sông với khu dân cư và các tuyến đường đô thị. Khi cụ thể hóa phương án, vị trí lối vào và kết nối với mạng giao thông công cộng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc người dân đi bộ, sinh hoạt ngoài trời hoặc tiếp cận cảnh quan mặt nước.

Cùng với mạng lưới công viên, tỉnh giao nghiên cứu bố trí khu trung tâm hành chính, khu tháp Hùng Vương và các khu dịch vụ thương mại hướng ra sông. Tại những vị trí giáp đê, khoảng lùi, chiều cao và tầm nhìn cần được tính toán để công trình hài hòa với cảnh quan. Quá trình tổ chức không gian còn đặt ra yêu cầu gìn giữ di tích, làng nghề và các không gian văn hóa hiện có. Đây cũng là những giá trị có thể gắn với hoạt động du lịch, trải nghiệm ven sông khi phương án được cụ thể hóa.

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh. Trong bước này, các đề xuất về cầu, đường, công viên và công trình điểm nhấn cần được xem xét trong cùng một phương án tổ chức không gian. Chất lượng của hướng phát triển hai bờ sông Lô sẽ thể hiện ở những việc cụ thể. Người dân có thể đi lại thuận tiện giữa các khu vực, tiếp cận bờ sông từ nơi ở và có thêm không gian sinh hoạt ngoài trời, trong khi hành lang thoát lũ được bảo đảm ngay từ khâu lập quy hoạch.