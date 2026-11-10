Phú Thọ định hình đô thị ven sông Lô theo hướng xanh, giảm mật độ xây dựng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Quy hoạch đô thị hai bên sông Lô theo hướng xanh, thông minh, có bản sắc riêng, không chạy theo mô hình đô thị nén với mật độ xây dựng cao.

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tại Hội nghị lấy ý kiến về phương án ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô, diễn ra chiều 10/11.

Theo ông Trần Duy Đông, khu đô thị hai bên bờ sông Lô được định hướng là khu đô thị hỗn hợp, đa chức năng, có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian đô thị Việt Trì, hình thành trung tâm phát triển mới của tỉnh, kết nối các trung tâm hành chính, thương mại, công nghiệp và logistics.

Do đó, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kinh nghiệm quy hoạch, phát triển đô thị ven sông tại một số thành phố lớn trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Để hoàn thiện đồ án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu, rà soát tổng thể, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Việc quy hoạch các trung tâm chức năng, nhất là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh mới, phải gắn với tính toán hợp lý về quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các yếu tố thủy văn, nguy cơ ngập lụt, hành lang bảo vệ sông và khả năng thoát lũ khi lựa chọn vị trí, quy mô các công trình.

Đối với không gian ven sông Lô, ông Trần Duy Đông cho rằng, cần xác định rõ trục cảnh quan, hành lang cây xanh, công viên và các khu vực công cộng; hạn chế bố trí công trình thương mại, đô thị áp sát bờ sông.

Đơn vị tư vấn phải nghiên cứu cụ thể khoảng lùi xây dựng, lộ giới giao thông, phạm vi bảo vệ bờ sông và phương án tổ chức không gian hai bên bờ, bảo đảm cảnh quan, khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả giá trị của dòng sông. Đồng thời, nghiên cứu khả năng phát triển du lịch đường sông, các bến cảng du lịch và kết nối với những điểm đến văn hóa, lịch sử trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng lưu ý, việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, lễ hội, di tích lịch sử và các thiết chế văn hóa hiện hữu. Những không gian có giá trị cần được nghiên cứu giữ lại, kết nối với định hướng phát triển du lịch, trải nghiệm, đặc biệt là các làng nghề cây cảnh và khu vực gắn với di sản Đền Hùng.

Về định hướng công nghiệp, cần rà soát lại các khu công nghiệp trong phạm vi quy hoạch, nhất là Khu công nghiệp Sông Lô 1 và Sông Lô 2, để có phương án sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị mới.

Đối với Khu công nghiệp Sông Lô 1, cần nghiên cứu điều chỉnh chức năng do tuyến đường sắt tốc độ cao dự kiến đi qua, ảnh hưởng đến không gian khu công nghiệp.

Với Khu công nghiệp Sông Lô 2, cần kiên định định hướng quy hoạch, không đưa các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm vào khu vực đô thị trung tâm. Các khu vực công nghiệp hiện hữu cũng cần được định hướng chuyển đổi theo hướng xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ Tạ Tuấn Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Theo phương án nghiên cứu, khu vực lập quy hoạch có quy mô khoảng 10.772 ha, thuộc địa giới hành chính các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã Hy Cương, Bình Phú, Phù Ninh, Sông Lô, Tiên Lữ, Sơn Đông.

Phạm vi quy hoạch được giới hạn: phía Bắc giáp các xã Bình Phú, Tam Sơn; phía Nam giáp phường Nông Trang, Việt Trì, Thanh Miếu và sông Hồng; phía Đông giáp các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Tiên Lữ; phía Tây giáp phường Nông Trang và các xã Hy Cương, Phù Ninh.

So với nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, diện tích nghiên cứu tăng 285,78 ha trên địa bàn xã Phù Ninh do điều chỉnh hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội-Hải Phòng, trong đó ga Việt Trì được dịch chuyển đến vị trí giáp ranh xã Phù Ninh và phường Vân Phú. Quy hoạch có thời hạn đến năm 2050.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, ông Tạ Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho rằng, đồ án cơ bản phù hợp với Quy hoạch tỉnh và các định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi, đơn vị tư vấn cần cụ thể hóa hơn phương án kết nối các khu, cụm công nghiệp với hệ thống giao thông, dịch vụ logistics; rà soát, xác định rõ vị trí, phương án giữ nguyên, di dời hoặc điều chỉnh công năng đối với hệ thống cảng nội địa trong khu vực.

Đối với lộ trình đầu tư, đồ án dự kiến chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2030 tập trung đầu tư trục đường Hai Bà Trưng và cầu kết nối với đường cao tốc IC6, phát triển không gian xung quanh các trục chính.

Giai đoạn 2031-2040 tiếp tục đầu tư các cây cầu, hoàn thiện không gian đô thị, xây dựng trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao. Giai đoạn 2041-2050 tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải tạo môi trường hai bên sông Lô, phát triển các chức năng văn hóa, du lịch, thương mại, giải trí và giáo dục. Các danh mục công trình ưu tiên và tiến độ thực hiện, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đề nghị, nghiên cứu rõ hơn định hướng khai thác không gian dọc hai bên sông Lô, trong đó xác định phương án bố trí công viên, công trình xây dựng, quỹ đất phát triển và lộ trình xử lý các công trình hiện hữu như kho tàng, cơ sở sản xuất, cảng.

Ngoài trục đường Hai Bà Trưng kết nối với IC6, cần nghiên cứu bổ sung trục kết nối Đền Hùng, đường Trường Chinh, cầu Hùng Lô và ga Sơn Đông nhằm mở rộng không gian phát triển văn hóa, du lịch, trải nghiệm, khai thác tốt hơn tiềm năng của khu vực./.