Phú Thọ điều chỉnh dự án đường Vành đai 4, tổng vốn đầu tư 1.887 tỷ đồng

Việc điều chỉnh nhằm hoàn thiện phương án đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và tiến độ triển khai, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện dự án, góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển của địa phương.

Chủ tọa Kỳ họp. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Theo nội dung nghị quyết, tuyến đường có chiều dài khoảng 18,2 km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 2, Km21+857 và điểm cuối tại nút giao với đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường (cũ). Dự án đi qua địa bàn các xã Bình Nguyên, Xuân Lãng, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Yên Lạc, Tề Lỗ, Vĩnh Tường và Thổ Tang.

Về quy mô đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo mặt cắt ngang quy hoạch, với bề rộng 50 m đối với đoạn từ Km0+000 đến Km15+000 và 36 m đối với đoạn từ Km15+000 đến Km18+200.

Đối với phần xây dựng nền, mặt đường, đoạn Km0+000 đến Km15+000 có bề rộng nền đường 37,5 m, gồm hai chiều, mỗi chiều 3 làn xe cơ giới; đoạn Km15+000 đến Km18+200 có bề rộng nền đường 24 m, mỗi chiều 2 làn xe cơ giới. Hệ thống hè đường, thoát nước dọc và hào kỹ thuật được đầu tư tại các nút giao, khu dân cư tập trung; những đoạn còn lại dự trữ quỹ đất, trồng cây xanh và xem xét đầu tư đồng bộ khi các khu đô thị, khu công nghiệp hai bên tuyến hình thành.

Một nội dung đáng chú ý của phương án điều chỉnh là tách dự án ban đầu thành hai dự án thành phần độc lập; trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến dài 18,2 km, với tổng mức đầu tư 406 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Dự án thành phần 2 tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên tuyến, có tổng mức đầu tư 1.481 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Tổng nhu cầu vốn của dự án là 1.887 tỷ đồng; trong đó, 1.504,294 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; phần còn lại 382,706 tỷ đồng dự kiến bố trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Theo báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định dự án nhóm A đánh giá nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 có khả năng cân đối cho phần tăng thêm 43 tỷ đồng của tổng mức đầu tư dự án.

Trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức thẩm tra và cơ bản thống nhất với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư do UBND tỉnh đề xuất. Ban đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, đồng thời rà soát các nội dung về quy mô, cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được xem xét trên cơ sở Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (trước hợp nhất) về quyết định chủ trương đầu tư dự án. Trong bối cảnh địa giới hành chính và yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh có những thay đổi, việc rà soát, điều chỉnh quy mô, nguồn vốn và phương án tổ chức thực hiện là cơ sở để dự án tiếp tục được hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đường Vành đai 4, đoạn từ Bình Xuyên đến Vĩnh Tường là tuyến giao thông có ý nghĩa trong việc tăng cường kết nối giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Khi được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện khả năng lưu thông, kết nối các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 30/10/2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.