Phú Thọ: Điện lực Vĩnh Yên ứng dụng tiện ích số, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Đa dạng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ số

Xác định khách hàng là trung tâm trong quá trình chuyển đổi số, Điện lực Vĩnh Yên chú trọng giới thiệu ứng dụng EVN CSKH ngay tại phòng giao dịch. Bên cạnh việc giải đáp các thủ tục liên quan đến dịch vụ điện, giao dịch viên trực tiếp hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng, liên kết mã khách hàng và tìm hiểu các chức năng cần thiết.

Nhân viên Điện lực Vĩnh Yên hướng dẫn khách hàng thao tác trên ứng dụng EVN CSKH.

Cùng với đó, đơn vị triển khai tuyên truyền trên địa bàn hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, gửi thông tin đến chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện. Hoạt động hướng dẫn trực tiếp cũng được tổ chức tại nhà văn hóa tổ dân phố và các điểm giao dịch, tạo điều kiện để người dân được hỗ trợ thao tác ngay trên điện thoại cá nhân.

Với những khách hàng chưa quen sử dụng các ứng dụng công nghệ, nhân viên điện lực kiên trì hướng dẫn từng bước, giải thích cụ thể cách đăng nhập, tra cứu và khai thác tiện ích. Cách làm gần gũi, thiết thực không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận ứng dụng mà còn góp phần thay đổi thói quen giao dịch trực tiếp, từng bước hình thành phương thức sử dụng dịch vụ điện trực tuyến.

Ứng dụng EVN CSKH cung cấp nhiều tiện ích thiết thực như tra cứu sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng; theo dõi hóa đơn và lịch sử thanh toán; nhận thông báo về lịch ngừng, giảm cung cấp điện theo kế hoạch; đăng ký các dịch vụ điện trực tuyến. Đặc biệt, khách hàng có thể liên kết nhiều hợp đồng mua bán điện trên cùng một tài khoản, thuận tiện quản lý việc sử dụng điện tại gia đình hoặc nhiều địa điểm khác nhau.

Một trong những tính năng hữu ích là theo dõi sản lượng điện và thiết lập ngưỡng cảnh báo theo kWh hoặc tỷ lệ tăng. Nhờ đó, khách hàng có thể sớm nhận biết những biến động bất thường trong mức tiêu thụ, chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, sử dụng thiết bị điện hợp lý, góp phần tiết kiệm năng lượng và kiểm soát chi phí.

Ghi nhận kết quả tích cực, tiếp tục mở rộng tiện ích số

Theo báo cáo của Điện lực Vĩnh Yên, tính đến hết ngày 28/10/2026, đơn vị có 11.948/48.834 khách hàng cài đặt, liên kết ứng dụng EVN CSKH, đạt tỷ lệ 24,47%. Đây là đơn vị dẫn đầu về số lượng khách hàng đã liên kết ứng dụng trong các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả từ việc đổi mới phương thức tuyên truyền, chủ động tiếp cận và hỗ trợ khách hàng của Điện lực Vĩnh Yên. Đồng thời, phản ánh sự quan tâm, hưởng ứng của người dân đối với các tiện ích số trong lĩnh vực điện lực.

Nhân viên Điện lực Vĩnh Yên trực tiếp hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng trên điện thoại.

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng ứng dụng, chị Lê Thị Mai, khách hàng tại phường Vĩnh Yên cho biết, việc theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo từng ngày, từng tháng giúp gia đình chủ động nhận biết thời điểm sử dụng điện tăng cao để điều chỉnh sinh hoạt. Các thao tác trên ứng dụng khá đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện cho cả người lớn tuổi.

Không chỉ phục vụ các hộ gia đình, EVN CSKH còn mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Khả năng liên kết nhiều hợp đồng mua bán điện trên cùng một tài khoản giúp khách hàng theo dõi tình hình tiêu thụ tại từng địa điểm, kiểm soát chi phí và thực hiện các giao dịch trực tuyến thuận tiện hơn. Bên cạnh ứng dụng, tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, bổ sung kênh hỗ trợ qua điện thoại, giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi cần giải đáp thông tin hoặc phản ánh về dịch vụ điện.

Thời gian tới, Điện lực Vĩnh Yên tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức trên địa bàn để vận động, hướng dẫn khách hàng cài đặt, liên kết và sử dụng hiệu quả ứng dụng EVN CSKH. Qua đó, từng bước hình thành thói quen giao dịch điện tử, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, hướng tới phương thức phục vụ chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại.