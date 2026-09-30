Phú Thọ: Điện lực Tam Đảo triển khai giải pháp tiết kiệm điện

Phong trào tiết kiệm năng lượng của Điện lực Tam Đảo không bắt đầu từ những khẩu hiệu xa xôi, mà khởi nguồn ngay từ các hành động kỷ luật tại trụ sở làm việc. Theo đó, toàn thể cán bộ, công nhân viên đều thực hiện nghiêm túc quy định sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Các thiết bị văn phòng được quản lý chặt chẽ thông qua cơ chế tắt hoàn toàn nguồn điện ngay khi hết giờ làm việc và cài đặt chế độ tự động tắt màn hình máy tính sau thời gian ngắn không sử dụng. Người lao động được yêu cầu tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và gió tự nhiên, hạn chế bật điều hòa khi không cần thiết. Đối với hệ thống làm mát, nhiệt độ luôn duy trì từ 27 độ C trở lên nhằm bảo vệ sức khỏe và tiết giảm điện năng. Sự nghiêm túc này giúp mỗi nhân viên ngành điện trở thành một tuyên truyền viên lan tỏa thói quen đến gia đình và cộng đồng.

Nhân viên Điện lực Tam Đảo (Phú Thọ) hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Không dừng lại ở nội bộ, Điện lực Tam Đảo mở rộng kiểm tra và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đơn vị đã tổ chức ký cam kết tiết giảm năng lượng với các cơ quan hành chính sự nghiệp; triệt để cắt giảm hệ thống chiếu sáng tại sân vườn, biển quảng cáo, đèn trang trí đô thị và khu vực bảo vệ không cần thiết. Đồng thời, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cũng được điều chỉnh linh hoạt thời gian đóng cắt theo mùa với phương thức vận hành hợp lý đóng muộn, cắt sớm nhằm tránh lãng phí.

Đối với khối doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, Điện lực Tam Đảo yêu cầu các đơn vị xây dựng kịch bản sử dụng năng lượng tối ưu, đảm bảo đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Doanh nghiệp cần chủ động bố trí lại kế hoạch sản xuất, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h đến 21h hàng ngày, đồng thời dịch chuyển tối đa việc vận hành máy móc sang giờ thấp điểm từ 22h đêm đến 4h sáng hôm sau. Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh đã tích cực hưởng ứng bằng cách tối ưu hóa thông gió tự nhiên tại nhà xưởng, hạn chế để thiết bị chạy không tải và triệt để tiết giảm điện chiếu sáng văn phòng.

Song song với kiểm soát các nguồn phụ tải lớn, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trực quan đến quần chúng Nhân dân. Giới thiệu các thiết bị hiệu suất cao như đèn LED, bình nước nóng năng lượng mặt trời, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách sử dụng điện an toàn. Nhờ kiên trì lan tỏa các giải pháp tiết kiệm đến từng hộ gia đình, Điện lực Tam Đảo đã biến một chủ trương hành chính thành hành động tự giác trong sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Để việc thực hiện tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao, Điện lực Tam Đảo đặc biệt chú trọng tối ưu hóa công tác kỹ thuật và vận hành hệ thống. Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến phụ tải, đơn vị lập kế hoạch cung ứng linh hoạt theo từng giai đoạn; đồng thời tăng cường kiểm tra, cải tạo lưới điện để kịp thời khắc phục các khiếm khuyết, ngăn ngừa sự cố cục bộ trong mùa nắng nóng. Lực lượng kỹ thuật cũng được bố trí ứng trực 24/24h nhằm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, ưu tiên bảo đảm nguồn điện an toàn cho sản xuất và sinh hoạt.

Cán bộ kỹ thuật Điện lực Tam Đảo (Phú Thọ) kiểm tra hệ thống lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Sự đồng lòng phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện, chính quyền, doanh nghiệp và người dân đã mang lại kết quả ấn tượng, 9 tháng năm 2026, Điện lực Tam Đảo đã tiết kiệm được 13,7 triệu kWh điện thương phẩm. Sản lượng điện tiết kiệm này vừa giảm tải cho lưới điện khu vực, vừa góp phần bình ổn nguồn năng lượng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.