Thay vì phải liên hệ trực tiếp với đơn vị điện lực để tìm hiểu thông tin, thực hiện các giao dịch, khách hàng giờ đây có thể sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu sản lượng tiêu thụ, thanh toán hóa đơn, cập nhật thông tin dịch vụ và tiếp nhận các thông báo liên quan đến điện năng. Đây là một trong những hướng đi nhằm hiện đại hóa dịch vụ điện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân trong thời đại công nghệ số.

Cán bộ Điện lực Tam Đảo hướng dẫn người dân cài đặt app EVN CSKH.

Nhằm giúp khách hàng tiếp cận những tiện ích này, Điện lực Tam Đảo đã triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng EVN CSKH tại 90/90 thôn trên địa bàn. Cán bộ, nhân viên đơn vị trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản, liên kết mã khách hàng và hướng dẫn cách sử dụng các tính năng cơ bản. Việc hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu giúp người dân từng bước làm quen với hình thức chăm sóc khách hàng trên nền tảng số.

Đến nay, Điện lực Tam Đảo đã tiến hành cài đặt ứng dụng cho 8.513 khách hàng cài đặt ứng dụng, đạt tỷ lệ 35%. Ông Nguyễn Thế Huy, Phó Trưởng Điện lực Tam Đảo, cho biết: “Chúng tôi xác định việc đưa ứng dụng EVN CSKH đến với khách hàng không chỉ là hướng dẫn cài đặt một ứng dụng trên điện thoại, mà còn là thay đổi phương thức tiếp cận dịch vụ điện theo hướng thuận tiện, chủ động và hiện đại. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp, giúp khách hàng hiểu rõ lợi ích và sử dụng hiệu quả các tiện ích, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ”.

Sau một thời gian sử dụng ứng dụng EVN CSKH, anh Nguyễn Thành Biên, thôn Sơn Đồng, xã Tam Đảo cho biết: “Việc sử dụng EVN CSKH giúp tôi thuận tiện hơn trong theo dõi điện năng tiêu thụ, kiểm tra tiền điện và thực hiện thanh toán. Các thông tin được cập nhật trên điện thoại giúp gia đình chủ động theo dõi mức sử dụng điện, có kế hoạch điều chỉnh phù hợp, tiết kiệm thời gian và công sức”.

Ứng dụng EVN CSKH còn tích hợp các tiện ích như theo dõi lịch sử tiêu thụ điện, thiết lập cảnh báo sản lượng, tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện, thông tin giá bán điện, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; đồng thời hỗ trợ khách hàng báo sự cố và gửi ý kiến phản hồi. Qua đó, khách hàng có thêm kênh kết nối trực tiếp với ngành điện, nâng cao tính chủ động trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Việc đẩy mạnh cài đặt EVN CSKH tại Tam Đảo đang góp phần đưa chuyển đổi số đi vào những hoạt động gần gũi với đời sống người dân. Với mục tiêu không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, Điện lực Tam Đảo tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khách hàng tiếp cận công nghệ, từng bước xây dựng phương thức chăm sóc khách hàng hiện đại, minh bạch, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm trọng tâm.