Phú Thọ: Đêm Hội "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" của thiếu nhi Đại Đình

Đông đảo nhân dân, các em thiếu nhi tham gia đêm hội trăng Rằm "Lồng đèn thắp sáng ước mơ". Các đồng chí lãnh đạo dự đêm hội trăng Rằm của các em thiếu niên, nhi đồng xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ.

Các đồng chí lãnh đạo dự đêm hội trăng Rằm xã Đại Đình.

Đồng chí Vũ Viết Đại, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đình cho biết: “Chương trình là hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động Tết Trung thu năm 2026 được Đoàn Thanh niên xã Đại Đình triển khai trên địa bàn 26 thôn dân cư, hướng tới mục tiêu để mọi trẻ em được đón Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng và thiết thực”.

Trong không gian văn hóa đặc sắc của Tây Thiên, các em thiếu nhi sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn như văn nghệ chào mừng, giao lưu nghệ thuật, nghe thư chúc Tết Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi thiếu niên, nhi đồng; tham quan các gian trưng bày mô hình đèn Trung thu và cùng nhau phá cỗ đón trăng. 58 học sinh có vượt khó học giỏi đã được Ban Tổ chức trao tặng quà.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em thiếu nhi tại đêm hội trăng Rằm.

Điểm nhấn của đêm hội là các mô hình đèn Trung thu được các chi đoàn thôn dân cư chuẩn bị, với chủ đề gắn với Tết Trung thu, truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng quê hương, bảo vệ môi trường và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới thiếu nhi.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đình Trần Thái Sơn trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Bùi Đức Giang trao quà cho các em thiếu nhi xã Đại Đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động vui chơi, giao lưu, chương trình góp phần tạo môi trường để thiếu nhi phát huy sự sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, tinh thần đoàn kết và thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống. Đoàn xã Đại Đình đồng thời chú trọng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua vận động nguồn lực xã hội, trao tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập và các phần quà Trung thu thiết thực.

Mô hình đèn Trung thu đẹp mắt được trưng bày tại đêm hội.

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” vì thế không chỉ mang đến một đêm hội rực rỡ sắc màu, mà còn gửi gắm sự quan tâm, yêu thương và kỳ vọng dành cho thế hệ măng non. Dưới ánh trăng Rằm tháng Tám, những chiếc đèn lung linh cùng tiếng hát, tiếng cười trẻ thơ sẽ góp phần tạo nên một mùa Trung thu đáng nhớ, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em.