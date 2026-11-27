Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ Hồ Đình Lưỡng đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có: ông Trần Văn Tú, Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh; bà Lê Thị Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Đặng Ngọc Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND một số xã, phường; đại diện Lãnh đạo một số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh hội thảo.

Năm 2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giao thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội về “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, nhằm đánh giá toàn diện thực trạng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025; nhận diện những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra trong điều kiện tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất; trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế này đến năm 2030.

Theo báo cáo tổng hợp, giai đoạn 2020-2025, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có những chuyển biến tích cực cả về quy mô, hình thức tổ chức sản xuất và hiệu quả hoạt động. Năm 2025, toàn tỉnh có 1.147 trang trại, tăng trên 27% so với năm 2020, với tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng 5.380 tỷ đồng. Các trang trại từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần khai thác tiềm năng đất đai, tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã, đến hết 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 2.111 hợp tác xã, 03 liên hiệp hợp tác xã và 1.450 tổ hợp tác. Hoạt động của các hợp tác xã ngày càng đa dạng, từng bước đổi mới phương thức quản lý, tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng liên kết tiêu thụ. Nhiều mô hình trang trại, hợp tác xã đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những mô hình hợp tác xã, trang trại hoạt động tương đối hiệu quả trong sản xuất chè, rau an toàn, cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ nông nghiệp; một số mô hình đã kết nối sản xuất với chế biến, tiêu thụ thông qua doanh nghiệp, hệ thống phân phối, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho thành viên….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức như: Quy mô sản xuất, kinh doanh của phần lớn trang trại, hợp tác xã còn nhỏ; năng lực tài chính, khả năng tích lũy và tái đầu tư hạn chế. Sự phát triển giữa các khu vực chưa đồng đều; hiệu quả tổ chức và hoạt động của một bộ phận hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực quản trị, điều hành, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý còn hạn chế; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ, thiếu bền vững; việc tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, kết cấu hạ tầng và các chính sách hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đồng đều. Cùng với đó, những yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp tuần hoàn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Phú Thọ trong việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương, đặc biệt là việc ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở để thúc đẩy khu vực kinh tế này phát triển phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn của tỉnh sau hợp nhất. Thông qua hội thảo, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến mong muốn các đại biểu tham dự chia sẻ; những khó khăn, vướng mắc được nhận diện đầy đủ và đề xuất những giải pháp thúc đẩy đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 của Trung ương và của tỉnh.

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa họcvà Kỹ thuật Việt NamNguyễn Quyết Chiến phát biểu tạihội thảo.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ khoa học, các đại biểu thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động như: Cơ chế chính sách về vốn, về quỹ đất, về việc mở rộng kho bãi; nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ và liên kết thị trường; một số Hợp tác xã đã ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể được do vướng cơ chế chính sách….

Đại biểu dựhội thảo phát biểu tham luận.

Một số đại biểu kiến nghị: Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý, theo dõi, thống kê và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh; bảo đảm các chính sách được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, phù hợp thực tiễn và phát huy hiệu quả…

Kết thúc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hồ Đình Lưỡng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội thảo, đồng thời đề nghị Tổ Thư ký tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến tham luận, thảo luận; phối hợp với các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ và báo cáo kiến nghị, đề xuất gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan theo nội dung, thẩm quyền, bảo đảm chất lượng và tiến độ nhiệm vụ được giao./.