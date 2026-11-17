Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô quản lý giáo dục tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có sự thay đổi. Nhu cầu hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà ăn bán trú và các công trình phục vụ hoạt động giáo dục ngày càng đặt ra cấp thiết.

Trước thực tế đó, các địa phương đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng, cải tạo trường học, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới.

Không khí thi công tại dự án xây dựng nhà lớp học bộ môn kết hợp các phòng chức năng Trường Tiểu học Triệu Đề (nay là Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung) diễn ra khẩn trương và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Tại xã Sơn Đông, Ban Quản lý dự án xã đang triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất trường học, gồm: Nhà lớp học bộ môn kết hợp các phòng chức năng Trường Tiểu học Triệu Đề và Nhà bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Triệu Đề (nay là Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung); Nhà đa năng cùng các hạng mục phụ trợ Trường THCS Đình Chu (nay là Trường THCS Trần Nguyên Hãn).

Các công trình được đầu tư nhằm bổ sung những hạng mục còn thiếu, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giảng dạy, học tập và sinh hoạt của giáo viên, học sinh.

Đáng chú ý, việc xây dựng phòng học bộ môn, phòng chức năng góp phần đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, hướng tới phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh.

Ghi nhận của phóng viên ngày 16/11 tại công trường xây dựng nhà lớp học bộ môn kết hợp các phòng chức năng Trường Tiểu học Triệu Đề (nay là Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung) cho thấy, không khí thi công đang được triển khai khẩn trương.

Nhà thầu huy động khoảng 20 - 30 công nhân, bố trí thành các tổ đội thực hiện từng phần việc, bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Theo thiết kế, công trình được xây mới với quy mô nhà lớp học bộ môn kết hợp các phòng chức năng cao 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.783,9m2. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung không gian tổ chức dạy học các môn chuyên biệt và hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo môi trường học tập khang trang, thuận lợi hơn cho học sinh.

Theo anh Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng công trình, đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 30%. Hiện đơn vị đang tập trung gia công, lắp dựng cốp pha, cốt thép sàn tầng 2 và triển khai các công việc theo kế hoạch. Nhà thầu đang chủ động bố trí nhân lực, máy móc, vật tư để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 7/2027.

Tại dự án xây dựng nhà bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Triệu Đề (nay thuộc Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung), khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%. Phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 12/2026.

Cùng với việc đầu tư phòng học bộ môn, dự án xây dựng nhà bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Triệu Đề (nay thuộc Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung) cũng đang được triển khai tích cực.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện điều kiện tổ chức bán trú, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ tại trường của học sinh.

Công trình được xây mới với quy mô nhà bếp và nhà ăn bán trú 2 tầng, tổng diện tích sàn 1.004,29m2. Dự án khởi công cuối tháng 7/2026, hướng tới bảo đảm điều kiện tổ chức bữa ăn tập trung an toàn, hợp vệ sinh, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Xuân Kiên, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đang huy động khoảng 20 công nhân làm việc thường xuyên. Đến nay, công trình đã hoàn thành đổ mái tầng 2, khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%.

Hiện các tổ đội đang triển khai xây tường ngăn, lắp đặt hệ thống điện, nước và các phần việc tiếp theo.

Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào cuối tháng 12/2026. Trong quá trình triển khai, nhà thầu chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Khu vực thi công được bố trí biển báo, rào chắn ngăn cách với sân chơi của học sinh, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Dự án Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Đình Chu (nay thuộc Trường THCS Trần Nguyên Hãn) được đầu tư nhằm bổ sung không gian phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất, văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa và các sự kiện của nhà trường.

Một công trình khác đang được triển khai tại xã Sơn Đông là nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Đình Chu (nay thuộc Trường THCS Trần Nguyên Hãn).

Công trình được đầu tư nhằm bổ sung không gian phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất, văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa và các sự kiện của nhà trường.

Theo quy mô thiết kế, công trình nhà đa năng có 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 660m². Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 60%. Nhà thầu đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Việc đồng thời triển khai 3 dự án tại các trường học cho thấy sự quan tâm của xã Sơn Đông trong việc từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất giáo dục sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các công trình khi đưa vào sử dụng không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về phòng học, nhà ăn và không gian sinh hoạt chung mà còn tạo điều kiện để các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ban Quản lý dự án xã Liên Châu chỉ đạo sát sao đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng nhà lớp học bộ môn và các phòng đa chức năng Trường Tiểu học Liên Châu.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình

Không chỉ tại Sơn Đông, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đang tập trung đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất trường học, ưu tiên những hạng mục thiết yếu, công trình xuống cấp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Tại xã Liên Châu, địa phương đang triển khai dự án xây dựng nhà lớp học bộ môn và các phòng đa chức năng Trường Tiểu học Liên Châu.

Công trình được đầu tư nhằm bổ sung không gian phục vụ hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Dự án có tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng. Ngoài mục tiêu bổ sung phòng học bộ môn và phòng đa chức năng, công trình còn góp phần hoàn thiện khuôn viên, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, tạo nền tảng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 11/11, tại công trường, đơn vị thi công đang tập trung thực hiện các hạng mục san nền, chuẩn bị mặt bằng và triển khai phần móng. Khối lượng thực hiện hiện đạt khoảng 30%. Nhà thầu đang tiếp tục tổ chức thi công theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành công trình vượt kế hoạch.

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới giáo dục ngày càng cao, việc đầu tư các phòng học bộ môn, phòng chức năng được xem là giải pháp quan trọng để các trường có thêm điều kiện tổ chức hoạt động dạy học theo hướng linh hoạt, phát huy năng lực học sinh.

Do đó, việc bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình có ý nghĩa trực tiếp đối với kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường trong những năm học tiếp theo.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án Cải tạo 2 dãy nhà lớp học với 8 phòng học tại Trường Mầm non Tam Hồng (điểm Tảo Phú), phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Tại xã Tam Hồng, sau sáp nhập, địa phương cũng quan tâm bố trí nguồn lực cải tạo, sửa chữa các công trình trường học, từng bước khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Trong đó, dự án cải tạo 2 dãy nhà lớp học với 8 phòng học tại Trường Mầm non Tam Hồng (điểm Tảo Phú), thị trấn Tam Hồng trước đây, nay thuộc xã Tam Hồng, đang được triển khai theo kế hoạch. Công trình khởi công ngày 4/8/2026, dự kiến hoàn thành ngày 29/12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, vật tư và thiết bị, tổ chức thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường cũng được chú trọng trong suốt quá trình thực hiện.

Việc cải tạo 2 dãy nhà lớp học với 8 phòng học tại điểm Tảo Phú có ý nghĩa thiết thực trong việc khắc phục những hạn chế về điều kiện phòng học, tạo không gian học tập ổn định, an toàn cho trẻ.

Đây cũng là một trong những nội dung được địa phương quan tâm nhằm từng bước đồng bộ cơ sở vật chất giữa các điểm trường sau sắp xếp.

Thực tế triển khai các dự án tại Sơn Đông, Liên Châu và Tam Hồng cho thấy, đầu tư xây dựng, cải tạo trường học đang được các địa phương quan tâm, gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của từng cơ sở giáo dục.

Các hạng mục được lựa chọn đầu tư tương đối đa dạng, từ phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà ăn bán trú đến nhà đa năng và cải tạo phòng học hiện có.

Để các công trình sớm phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra đối với chủ đầu tư và nhà thầu là tiếp tục bám sát kế hoạch, chủ động nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và an toàn lao động.

Đặc biệt, với các dự án triển khai trong khuôn viên trường học, cần thực hiện nghiêm biện pháp rào chắn, phân luồng khu vực thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, nghiệm thu từng hạng mục cần được thực hiện chặt chẽ, tránh tình trạng chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, cải tạo trường học không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về cơ sở vật chất mà còn tạo nền tảng để các địa phương nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường học đạt chuẩn.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm điều kiện học tập ngày càng tốt hơn cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.