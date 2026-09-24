Phú Thọ đẩy nhanh loạt dự án giao thông, tăng cường liên kết vùng

Định hình trục giao thông chiến lược Việt Trì - Hòa Bình

Theo Sở Xây dựng Phú Thọ, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La là một trong những dự án nhóm A có quy mô lớn nhất đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư với quyết tâm cao độ.

Tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình đóng vai trò là mạch máu giao thông kết nối trực tiếp cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La, tạo ra trục xương sống liên kết vùng Tây Bắc với Vùng Thủ đô và cả nước.

Với tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 57km đi qua 10 xã, phường, dự án được quy hoạch bài bản với quy mô 52km đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh (vận tốc thiết kế 100km/h) và khoảng 5km đoạn cuối hướng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 15.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, chia thành 11 dự án thành phần nhằm tối ưu hóa quá trình thực thi.

Quá trình nghiên cứu và triển khai dự án đòi hỏi tư duy kiến trúc và kỹ thuật vượt trội. Tại hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình ngày 16/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông định hướng dự án không chỉ giải quyết bài toán vận tải mà còn phải kiến tạo nên những công trình mang giá trị thẩm mỹ cao.

Vì vậy, về phương án kiến trúc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất lựa chọn cầu dây văng quy mô 2 làn xe đầy đủ và giao đơn vị chuyên môn tổ chức thi tuyển kiến trúc nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất, bảo đảm tính thẩm mỹ, chú trọng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật để tạo điểm nhấn cảnh quan.

Cùng với đó, sau khi thống nhất phương án xây dựng 2 ống hầm xuyên núi trên tuyến theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị đơn vị tư vấn và các sở, ngành cập nhật, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật thi công hiện đại.

Đối với quy hoạch nút giao, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu rà soát kỹ quy mô, vị trí; trước mắt tập trung triển khai 5 nút giao cần thiết, đồng thời lập thiết kế kỹ thuật dự phòng cho 3 nút giao còn lại để sẵn sàng đầu tư khi cân đối được nguồn lực.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các tuyến liên kết vùng

Bên cạnh tuyến Việt Trì - Hòa Bình, bài toán phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng còn gắn liền với dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km 0+00 - Km 19+00) và dự án nâng cấp quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai - Hòa Bình.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km 0+00 - Km 19+00) với chiều dài đi qua phường Tân Hòa và xã Đà Bắc. Đây là tuyến cao tốc nằm trong tổng thể quy hoạch cao tốc từ Hà Nội đi Sơn La. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện dự án là 5.850 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, dự án đang gặp vướng mắc về tiến độ do chưa xác định được nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát chặt chẽ các thông số kỹ thuật, làm rõ cơ cấu vốn đối ứng giữa Trung ương và địa phương.

Song song với đó, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh đối với dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 theo phương thức đối tác công tư (PPP) cũng đang được xem xét kỹ lưỡng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội hóa cho đầu tư công.

Những bước đi quyết liệt trong việc hoàn thiện thủ tục loạt dự án giao thông huyết mạch cho thấy tư duy chủ động, tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Các công trình này không chỉ giải quyết nhu cầu lưu thông hàng hóa và hành khách trước mắt, mà còn là chìa khóa mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy đô thị hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh vùng trong giai đoạn mới.