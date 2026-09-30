Phú Thọ đẩy nhanh đầu tư cho y tế, giáo dục giai đoạn 2026 - 2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sáng 30/9, chủ trì hội nghị về tiến độ các dự án đầu tư công ngành Y tế và các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung cao độ, kiểm soát chặt tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn và ưu tiên nguồn lực cho những công trình thực sự cấp thiết.

Đối với lĩnh vực y tế, năm 2026, UBND tỉnh giao ngành chuẩn bị đầu tư 17 dự án, gồm 16 dự án cơ sở vật chất và 1 dự án hạ tầng, phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.960 tỷ đồng. Đến nay, 12/16 dự án cơ sở vật chất đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Lê Hồng Trung trình bày báo cáo tiến độ các dự án đầu tư công ngành Y tế

Trong năm nay, ngành Y tế dự kiến hoàn thành thủ tục, đề nghị bố trí vốn triển khai 10 dự án. Sáu dự án còn lại tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để có thể bố trí vốn, khởi công trong năm 2027. Dự án công nghệ thông tin nhóm C cũng đang được hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch dự kiến, năm 2027, ngành Y tế sẽ triển khai 10 dự án chuyển tiếp, 10 dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư 2 dự án. Trong cả giai đoạn 2026 - 2030, danh mục đầu tư công trung hạn được đề xuất gồm 14 dự án quyết toán, 14 dự án hoàn thành, 10 dự án chuyển tiếp và 27 dự án khởi công mới.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Trước khối lượng dự án lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính bám sát từng công trình, xây dựng kịch bản tiến độ cụ thể để chủ động kiểm soát, điều chỉnh. Những khó khăn, vướng mắc phải được báo cáo kịp thời, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện.

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ Phạm Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, với những dự án triển khai chậm trong năm 2026 phải chuyển sang năm 2027, các đơn vị phải nghiêm túc đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai. Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, không để các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Đỗ Khắc Thanh phát biểu tại hội nghị

Cùng với đầu tư cho y tế, tỉnh Phú Thọ đang tính toán nguồn lực cho hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong 5 năm tới.

Tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, Cao đẳng Công nghệ Hòa Bình, Cao đẳng nghề Phú Thọ, Cao đẳng Y tế Phú Thọ và Đại học Hùng Vương được tổng hợp ở mức hơn 2.257 tỷ đồng.

Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên, Sở Tài chính dự kiến phân khai 745 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 cho các đơn vị. Các Ban Quản lý dự án khu vực được đề xuất giao lập hồ sơ chủ trương đầu tư, chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Khi dự án hoàn thiện thủ tục, việc phân bổ vốn sẽ được xem xét trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Để nguồn vốn được bố trí đúng nhu cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị thành lập Đoàn công tác khảo sát thực tế tại từng trường, từ đó xác định chính xác nhu cầu và phương án phân bổ vốn, tạo điều kiện cho các cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Các trường cũng được yêu cầu rà soát lại toàn bộ nhu cầu đầu tư, xác định rõ thứ tự ưu tiên, trước hết là những dự án cấp bách; đồng thời tính toán quy mô đầu tư phù hợp với khả năng tài chính của tỉnh để lựa chọn phương án triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2026 - 2030.