Bước sang năm 2026, việc thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi tính thực chất và chiều sâu cao hơn.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 tại xã Lai Đồng thu hút nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tham dự - Ảnh: LĐ.

Đặc biệt tại nhiều xã miền núi có địa bàn mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng cách địa lý từ các thôn, bản vùng sâu đến trung tâm xã khiến không ít người dân gặp khó khăn khi cần tìm hiểu quy định mới hay nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục pháp lý.

Trước thực tế đó, thay vì chỉ tổ chức các buổi tập trung tại trụ sở ủy ban xã, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động thay đổi phương thức, đưa các hội nghị tuyên truyền pháp luật kết hợp trợ giúp pháp lý lưu động xuống trực tiếp từng khu dân cư.

Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho bà con mà còn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những người ở vùng khó khăn.

Ghi nhận thực tế tại xã Lai Đồng, công tác đưa pháp luật và trợ giúp pháp lý về cơ sở trong năm 2026 đã được triển khai quyết liệt, chu đáo và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Thực hiện kế hoạch công tác năm và nhiệm vụ của Tiểu dự án 1, Dự án 10, Ủy ban nhân dân xã Lai Đồng đã tổ chức thành công chuỗi Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp ngay tại các thôn thuộc địa bàn xã Đồng Sơn (cũ) và xã Tân Sơn (cũ).

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thành phần và tiến độ tổ chức, các buổi hội nghị đã thu hút đông đảo cán bộ cơ sở và người dân địa phương tham gia. Điểm đáng ghi nhận trong cách làm của xã Lai Đồng là việc phân nhóm và ưu tiên đúng đối tượng thụ hưởng, tập trung mạnh vào các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các nhóm yếu thế và những công dân đang có nhu cầu bức thiết về tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh người dân, hội nghị còn có sự hiện diện đầy đủ của đội ngũ lực lượng nòng cốt tại khu dân cư như người có uy tín trong cộng đồng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, các hòa giải viên cơ sở và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Sự tham gia đồng bộ của cả hai nhóm đối tượng này tạo nên tác động kép: người dân trực tiếp được giải đáp quyền lợi, còn đội ngũ cán bộ thôn, bản được cập nhật thêm kiến thức để tiếp tục làm cầu nối tuyên truyền và xử lý các vụ việc phát sinh hằng ngày ngay tại cộng đồng.

Khắc phục tình trạng tuyên truyền dàn trải, nặng về lý thuyết, các báo cáo viên tại chuỗi hội nghị ở xã Lai Đồng đã lựa chọn những chuyên đề pháp luật thiết thực nhất, gắn trực tiếp với đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và các quyền, lợi ích hợp pháp của bà con vùng cao.

Trọng tâm được đưa ra mổ xẻ và hướng dẫn kỹ lưỡng là các quy định mới của Luật Đất đai. Báo cáo viên đã giải thích cặn kẽ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chính sách ưu tiên hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như cơ chế hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai đúng quy định.

Những vấn đề vốn dễ nảy sinh mâu thuẫn ở khu vực nông thôn, miền núi như ranh giới đất rừng, chuyển nhượng hay thừa kế đất đai đều được đối thoại thẳng thắn, hướng dẫn cụ thể theo từng trường hợp thực tế ngay tại bàn trợ giúp pháp lý.

Với phương châm xuyên suốt là đưa pháp luật đến gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, chính quyền xã Lai Đồng xác định sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả nội dung lẫn hình thức truyền tải trong thời gian tới.

Trọng tâm vẫn là lắng nghe và giải đáp thỏa đáng những vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm mọi công dân trên địa bàn, dù ở thôn bản xa xôi nhất, đều có cơ hội tiếp cận thông tin pháp lý và nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

Những hội nghị thiết thực như tại Lai Đồng đang từng bước biến nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia thành sức mạnh nhận thức bền vững, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao.