Phú Thọ đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số trong cán bộ và Nhân dân

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 tại phường Vĩnh Phúc.

9 tháng năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại 36 xã, phường với hơn 4.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Nội dung tập huấn tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số cơ bản và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành. Đồng thời, sở tổ chức 3 lớp bồi dưỡng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho 90 học viên theo Kế hoạch số 4407/KH-UBND.

Cùng với đó, Sở Nội vụ đã đào tạo 2.262 cán bộ về chuyển đổi số, bồi dưỡng trực tuyến qua khóa học MOOC (khóa học trực tuyến quy mô lớn) cho 2.694 công chức; tổ chức tập huấn trực tiếp cho 120 học viên và hỗ trợ tại 38 xã, phường với hơn 4.000 lượt người tham gia. Công an tỉnh hoàn thành các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Trong lĩnh vực giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tích hợp kỹ năng số vào chương trình chính khóa, triển khai giáo dục kỹ năng công dân số cấp tiểu học và hướng dẫn sử dụng tài liệu trí tuệ nhân tạo từ lớp 1 đến lớp 12. Các nội dung tập trung vào khai thác dữ liệu số, sáng tạo nội dung, an toàn thông tin và ứng xử trên môi trường mạng.

Đáng chú ý, theo số liệu tổng hợp của các đơn vị, tỷ lệ người dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản được báo cáo đạt 87,1%. Công an tỉnh đã cấp hơn 2,69 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 16 tuổi trở lên.

Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh đánh giá thực chất hiệu quả phổ cập kỹ năng số, từ đó nâng cao chất lượng triển khai, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.