Phú Thọ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh Phú Thọ được giao phát triển 33.000 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 7.000 căn nhà ở cho thuê (tổng chỉ tiêu là 40.000 căn, giảm so với chỉ tiêu 60.500 căn được xác định trong Nghị quyết số 07/NQ-CP). Việc giảm chỉ tiêu được đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng của địa phương. Đặc biệt, bên cạnh nhà ở để bán, Nghị quyết số 303/NQ-CP xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là phân khúc chiến lược, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định thị trường bất động sản.

Một dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 38 dự án nhà ở xã hội với tổng số 30.164 căn hộ. Trong đó, 6 dự án đã hoàn thành; 20 dự án đang triển khai xây dựng; 12 dự án đã giao chủ đầu tư, đang chuẩn bị khởi công. Tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có 5.381 căn hộ đã hoàn thành và đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh, tăng 921 căn so với năm 2025. Trong 6 dự án khởi công từ đầu năm đến nay, có dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A, phường Hòa Bình với quy mô 1.289 căn, là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của tỉnh, góp phần đa dạng hóa loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn; đồng thời rà soát quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở và xác định cụ thể trách nhiệm của các chủ đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm những điểm nghẽn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhất là đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện thực chất cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại những khu vực tập trung đông khu công nghiệp, đô thị... Để có thể hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; thủ tục sau khi có chủ trương đầu tư cũng cần được tinh giản, tránh tình trạng chờ điều chỉnh quy hoạch và chương trình nhà ở... khiến việc triển khai dự án mất rất nhiều thời gian.