khuyến khích doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào để hạ giá thành, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Thương mại tăng trưởng, tạo nền tảng ổn định thị trường

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và ổn định thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương chủ động cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng giai đoạn cao điểm cuối năm.

​Theo báo cáo của Sở Công Thương Phú Thọ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt trên 129 nghìn tỷ đồng, tăng 16,98% so với cùng kỳ năm trước và vượt 2,48 điểm phần trăm so với mức tăng kế hoạch được giao (14,5%). Trong đó, bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng 66,78%. Kết quả này phản ánh rõ nét sức mua và khả năng lưu thông hàng hóa thông suốt, được hỗ trợ hiệu quả từ các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

​Khu vực dịch vụ 9 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng 8,66%, đóng góp 2,36 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của tỉnh; riêng quý III tăng 9,99%. Cụ thể, hoạt động bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 12,36%; vận tải, kho bãi tăng 11,96%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 8,6%. Đáng chú ý, thương mại điện tử tiếp tục phát huy vai trò kênh phân phối hiện đại với 470 gian hàng và gần 1.500 sản phẩm trên sàn giao dịch của tỉnh, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất nông sản địa phương mở rộng đầu ra, giảm áp lực cho kênh bán lẻ truyền thống.

​Song song đó, hạ tầng thương mại toàn tỉnh từng bước được hoàn thiện với mạng lưới gồm 381 chợ, 29 siêu thị, 8 trung tâm thương mại, 1 trung tâm logistics, 2 cảng cạn và 602 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nguồn cung năng lượng, khoáng sản cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống Nhân dân.

​Công tác quản lý thị trường cũng được siết chặt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.299 vụ, xử lý 754 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 4,3 tỷ đồng. Hoạt động thanh tra tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, xăng dầu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa dịp cao điểm Tết.

Chủ động dự trữ, không để đứt gãy chuỗi cung ứng

Theo dự báo, những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ gia dụng và nhiên liệu sẽ tăng mạnh. Trước nguy cơ biến động từ chi phí sản xuất, vận chuyển và yếu tố thời tiết mùa vụ, tỉnh xác định công tác dự trữ hàng hóa và điều hành giá là nhiệm vụ trọng tâm.

​Cụ thể hóa Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, ngày 23/10/2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 21152/UBND-KT6 chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá và kiểm soát lạm phát.

​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung - cầu, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung đối với các nhóm hàng thiết yếu như: xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc và vật tư y tế. Các đơn vị cần chủ động phương án cung ứng hàng hóa trong điều kiện mưa bão, thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.

​Đối với công tác quản lý giá, tỉnh yêu cầu rà soát tác động trước khi điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước định giá, tránh điều chỉnh dồn dập cùng thời điểm. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào để hạ giá thành, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung - cầu, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung đối với các nhóm hàng thiết yếu

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30/10/2026 của Bộ Công Thương, trong hai ngày 11 và 12/11/2026, Sở Công Thương Phú Thọ đã liên tiếp ban hành các văn bản, kế hoạch gửi địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị kinh doanh thương mại. Trọng tâm là mở rộng các điểm bán hàng bình ổn tại 148 xã, phường, ưu tiên đưa hàng hóa đến khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc và vùng sâu, vùng xa.

​Sở Công Thương cũng vận động doanh nghiệp tăng cường ký kết hợp đồng bao tiêu trực tiếp với nhà sản xuất, trang trại và hợp tác xã để ổn định nguồn hàng, gắn chương trình bình ổn thị trường với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa dịp cao điểm Tết.

​Với sự vào cuộc sớm, đồng bộ từ chính quyền đến cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ hướng tới mục tiêu giữ vững ổn định mặt bằng giá cả, bảo đảm nguồn cung dồi dào, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.