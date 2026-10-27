Phú Thọ đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi

Triển khai định hướng này, ngành Công Thương tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hai phiên chợ tại xã Mai Hạ và xã Vân Sơn trong tháng 10/2026, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận hàng Việt có chất lượng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại xã Mai Hạ với 20 gian hàng, với 14 đơn vị tham gia, thu hút người dân tới mua sắm. Ảnh: Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương Phú Thọ

Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường hàng Việt

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có diện tích trên 9.300 km², dân số trên 4 triệu người với 148 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển trải rộng từ đồng bằng, trung du đến miền núi mở ra thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn, nhưng cũng đặt ra bài toán về lưu thông và phân phối hàng hóa giữa các khu vực có điều kiện kinh tế, hạ tầng và sức mua khác nhau.

Tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, mạng lưới bán lẻ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhiều chợ truyền thống còn hạn chế về cơ sở vật chất, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết ổn định với các đơn vị sản xuất, phân phối. Trong khi đó, sự chênh lệch về sức mua giữa thành thị và nông thôn, cùng nguy cơ hàng giả, hàng nhái lưu thông trên thị trường càng đặt ra yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cho người dân.

Từ thực tế đó, Phú Thọ chú trọng phát triển hệ thống thương mại theo hướng kết nối thị trường đô thị với nông thôn, từng bước mở rộng mạng lưới phân phối hàng Việt đến các địa bàn miền núi. Song song với đầu tư hạ tầng thương mại, tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối cung cầu nhằm đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến gần hơn với người dân, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường và phát triển các kênh tiêu thụ tại địa phương.

Để thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại tại những địa bàn còn khó khăn về hệ thống phân phối, Phú Thọ đã dành nguồn lực hỗ trợ tổ chức các phiên chợ hàng Việt tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc. Theo Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hoạt động này được hỗ trợ 100% chi phí tổ chức, tối đa 120 triệu đồng/phiên. Cơ chế hỗ trợ này tạo điều kiện để các chương trình xúc tiến thương mại được triển khai tại những địa bàn còn hạn chế về mạng lưới phân phối, góp phần đưa hàng hóa sản xuất trong nước đến với người tiêu dùng.

Trên nền tảng chính sách hỗ trợ của tỉnh, ngành Công Thương Phú Thọ đã triển khai các hoạt động đưa hàng Việt về miền núi trong chương trình xúc tiến thương mại năm 2026. Trong tháng 10/2026, Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công thương (trực thuộc Sở Công Thương) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hai phiên chợ tại xã Mai Hạ và xã Vân Sơn từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại được ngân sách tỉnh bố trí. Hoạt động góp phần triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Đưa hàng Việt về miền núi gắn với nhu cầu từng địa bàn

Từ ngày 9 đến 14/10/2026, Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công thương phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức hai phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại xã Mai Hạ và xã Vân Sơn. Hàng hóa tham gia được yêu cầu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá niêm yết. Tùy theo đặc điểm từng địa bàn, các phiên chợ được tổ chức với những điểm nhấn riêng.

Tại xã Mai Hạ, phiên chợ diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Sân cộng đồng Bản Lác, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và chính quyền địa phương. Phiên chợ có quy mô 20 gian hàng, thu hút 14 đơn vị tham gia. Gắn với chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, hoạt động giới thiệu, tiêu thụ hàng Việt được kết hợp với quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP tại Khu du lịch Mai Châu. Trong không gian trưng bày, nhiều sản phẩm đặc trưng như thịt chua, chè, hàng thổ cẩm thủ công, quà tặng lưu niệm và các sản phẩm OCOP được giới thiệu đến người dân và du khách.

Việc kết hợp xúc tiến thương mại với du lịch không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương đến du khách trong nước và quốc tế. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp và việc phát triển các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội chợ, phiên chợ và các hoạt động trải nghiệm mua sắm gắn với tour, tuyến du lịch, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, thương mại và du lịch, qua đó gia tăng thu nhập cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân địa phương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại xã Vân Sơn (Ảnh: Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương Phú Thọ)

Tiếp nối Mai Hạ, phiên chợ tại xã Vân Sơn được tổ chức từ ngày 12 đến 14/10 tại Sân vận động thôn Quyết Chiến, do Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công thương phối hợp với UBND xã Vân Sơn thực hiện. Phiên chợ có 20 gian hàng của 14 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sản xuất, kinh doanh. Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu và bán tại Phiên chợ khá đa dạng, gồm các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; đồ gia dụng, hàng điện, điện tử; các sản phẩm thực phẩm và nhiều nhóm hàng Việt Nam có chất lượng khác.

Khác với Mai Hạ, nơi hoạt động giới thiệu sản phẩm gắn với quảng bá du lịch, phiên chợ tại Vân Sơn hướng nhiều hơn đến nhu cầu mua sắm của người dân miền núi. Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công thương, việc tổ chức các phiên chợ tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng tại từng địa bàn, qua đó lựa chọn sản phẩm phù hợp và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại xã Vân Sơn (Ảnh: Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương Phú Thọ)

Cùng với hoạt động giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, công tác bảo đảm chất lượng hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng được chú trọng. Các đơn vị tham gia được yêu cầu cung cấp hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thực hiện niêm yết và bán đúng giá, tạo điều kiện để người dân yên tâm lựa chọn hàng Việt.

Không chỉ có các mặt hàng tiêu dùng, hai phiên chợ còn giới thiệu sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tham gia cả hai phiên chợ, giới thiệu phân bón và hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm đúng kỹ thuật. Sự tham gia này cho thấy nhu cầu đưa hàng Việt về miền núi không giới hạn ở mua sắm các sản phẩm phục vụ sinh hoạt mà còn gắn với cung ứng vật tư phục vụ sản xuất, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người sử dụng.

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao giới thiệu sản phẩm thông qua 2 Phiên chợ (Ảnh: Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương Phú Thọ)

Mở rộng thị trường hàng Việt từ những phiên chợ vùng cao

Từ các phiên chợ tại Mai Hạ và Vân Sơn đã mở thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người tiêu dùng miền núi. Thông qua hoạt động giới thiệu, mua bán trực tiếp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh có điều kiện tìm hiểu nhu cầu, sức mua và khả năng tiêu thụ hàng hóa tại từng địa bàn. Những thông tin này là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm phù hợp, tìm kiếm đối tác và từng bước mở rộng thị trường sau phiên chợ.

Thực tế tại hai địa bàn cũng gợi mở những hướng phát triển thị trường khác nhau. Với Mai Hạ, lợi thế du lịch tạo cơ hội mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc trưng thông qua các khu, điểm du lịch. Trong khi đó, tại Vân Sơn, việc kết nối cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp là hướng có thể tiếp tục khai thác, phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương.

Về lâu dài, hiệu quả của các chương trình đưa hàng Việt về miền núi không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức hay hoạt động mua bán trong những ngày diễn ra phiên chợ mà còn ở khả năng duy trì quan hệ tiêu thụ sau chương trình. Trên nền tảng những kết nối bước đầu, việc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với các đầu mối kinh doanh, phát triển điểm bán và mở rộng mạng lưới phân phối sẽ góp phần phát huy hiệu quả chính sách xúc tiến thương mại của tỉnh Phú Thọ, từng bước đưa hàng Việt hiện diện thường xuyên hơn tại khu vực nông thôn, miền núi.