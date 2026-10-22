Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng

Chuẩn hóa dữ liệu, đưa các hoạt động của tổ chức đảng lên môi trường số tại Phú Thọ đang từng bước hình thành nền quản trị đảng viên đồng bộ, minh bạch, hiệu quả hơn. (Ảnh: NGỌC LONG-HỒNG HÀ-TRẦN HẢO)

Nỗ lực từ cơ sở, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất

Tại xã Trung Sơn, để triển khai Chiến dịch 100 ngày số hóa dữ liệu của 300 đảng viên, địa phương đã trưng tập thêm nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nhóm công việc. Trong điều kiện thiếu cán bộ chuyên trách, đường truyền có lúc gián đoạn, đội ngũ cán bộ vẫn nỗ lực xử lý hồ sơ với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Trung Sơn Phùng Xuân Liên cho biết, địa phương phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, gắn với sản phẩm cụ thể. Một nhóm chuyên chỉnh lý, quét hồ sơ; một nhóm làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; nhóm còn lại tập trung thu thập những thông tin còn thiếu. Cách tổ chức này giúp các khâu được triển khai đồng thời, hạn chế chồng chéo và thuận lợi trong kiểm tra kết quả.

Trong khi đó, tại xã Hùng Việt, số lượng đảng viên nhiều gấp hơn năm lần xã Trung Sơn khiến khối lượng hồ sơ cần xử lý rất lớn. Địa phương phải tăng cường cán bộ cho Ban Xây dựng Đảng để bảo đảm tiến độ. Chị Trần Thị Quyên, cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hùng Việt chia sẻ, hồ sơ của những đảng viên được kết nạp từ nhiều năm trước có trường hợp bị thất lạc thành phần tài liệu trong quá trình lưu trữ. Vì vậy, cán bộ phải dành nhiều thời gian rà soát, đối chiếu thông tin, đồng thời nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Việt Bùi Bá Đạt cho biết, địa phương thực hiện rà soát, chỉnh lý theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sau khi hoàn thành chỉnh lý mới tiến hành quét và số hóa theo quy trình. Với quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, địa phương cơ bản đạt mục tiêu Chiến dịch 100 ngày tại thời điểm được phản ánh.

Tại xã Đoan Hùng, Đảng ủy xã triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trên phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên 4.0; thành lập các tổ “phản ứng nhanh” trực tiếp xuống khu dân cư hỗ trợ đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng công nghệ. Việc sử dụng trợ lý ảo AI để giải đáp nghiệp vụ, xây dựng video ngắn truyền tải chỉ thị, nghị quyết trên các nền tảng mạng xã hội cũng góp phần đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền.

Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng Nguyễn Văn Vấn cho biết, Đảng ủy xã đã xây dựng Đề án “Đổi mới công tác kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số”, hướng tới khắc phục những hạn chế trong phương thức tổ chức, quản lý và kết nạp đảng viên mới. Điểm cốt lõi của Đề án là từng bước đổi mới toàn bộ quá trình, từ phát hiện nguồn, bồi dưỡng, theo dõi quá trình phấn đấu đến tổ chức kết nạp, giao nhiệm vụ và đánh giá đảng viên dự bị.

Thực tế cho thấy, số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ là thao tác kỹ thuật mà còn là quá trình rà soát, kiểm chứng thông tin. Với những hồ sơ cũ, thiếu dữ liệu hoặc chưa thống nhất, cán bộ phải thận trọng xử lý theo hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm tính chính xác và giá trị của hồ sơ gốc. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn về nhân lực, thiết bị, đường truyền và kỹ năng công nghệ.

Khối lượng hồ sơ lớn, thời gian thực hiện có hạn, trong khi yêu cầu về độ chính xác và bảo mật cao, khiến nhiều đơn vị phải huy động thêm cán bộ, tăng thời gian làm việc. Đối với những hồ sơ thiếu thông tin hoặc thất lạc tài liệu, việc xử lý càng cần thận trọng và có sự hướng dẫn chuyên môn kịp thời. Để chuyển đổi số trở thành phương thức làm việc thường xuyên, Phú Thọ cần tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tăng cường tập huấn, hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở và duy trì việc kiểm tra chất lượng dữ liệu.

Cùng với đầu tư trang thiết bị, cần chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, bảo đảm khai thác hệ thống thống nhất, an toàn và hiệu quả. Sau giai đoạn tập trung làm sạch dữ liệu, các cấp ủy cần duy trì nền nếp cập nhật, đối soát thông tin, bảo đảm dữ liệu luôn đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Chuẩn hóa dữ liệu, đổi mới phương thức quản lý đảng viên

Những ngày triển khai Chiến dịch 100 ngày số hóa dữ liệu đảng viên, tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, không khí làm việc luôn khẩn trương. Từng tập hồ sơ được rà soát, từng thông tin được đối chiếu cẩn trọng trước khi cập nhật lên hệ thống. Để hỗ trợ các địa phương triển khai nhiệm vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chú trọng đổi mới phương thức hướng dẫn, tập huấn và theo dõi tiến độ. Cán bộ chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời giải đáp vướng mắc, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình rà soát, chỉnh lý và số hóa hồ sơ.

Theo Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Quang Hưng: Đơn vị tăng cường hướng dẫn bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ xây dựng phần mềm tổng hợp số liệu và bảng điều khiển theo dõi tiến độ. Qua đó, cấp tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện tại cơ sở, phát hiện những khâu còn chậm để có biện pháp hỗ trợ.

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã cập nhật gần 100% thông tin chung của hơn 266.000 đảng viên; rà soát, chuẩn hóa danh mục tổ chức đảng của gần 2.500 tổ chức cơ sở đảng và hơn 9.000 chi bộ. Việc đối chiếu, chuẩn hóa các trường thông tin chi tiết trong hồ sơ đảng viên được tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ theo lộ trình đề ra. Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, tỉnh đẩy mạnh triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, từng bước chuyển việc cung cấp tài liệu, nghị quyết, thông báo và trao đổi thông tin từ phương thức giấy sang môi trường số. Ứng dụng đã được triển khai tại 150/150 đảng bộ thuộc diện thực hiện. Đến nay, tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng đạt hơn 95%; tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ trên ứng dụng đạt gần 97%.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi cho biết, một trong những điểm nổi bật thời gian qua là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng viên, trọng tâm là chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và triển khai Sổ tay đảng viên điện tử. Đây là nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản lý tổ chức đảng và đảng viên trong tình hình mới. Ứng dụng công nghệ số đang từng bước đi vào nền nếp, gắn trực tiếp với hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng.

Ngoài ra, chuyển đổi số trong các cơ quan đảng của tỉnh còn được đẩy mạnh trong xử lý văn bản, điều hành công việc và kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hiện nay, tỷ lệ xử lý văn bản đi toàn trình đạt 95,1%, văn bản đến toàn trình đạt 94,4%. Đây là cơ sở rất quan trọng để tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiện đại, thực chất và hiệu quả.