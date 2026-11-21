Cắt giảm thủ tục, tăng hiệu quả giải quyết hồ sơ

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh Phú Thọ đã tập trung rà soát, công bố và tổ chức thực hiện các TTHC trong lĩnh vực xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ.

Trên cơ sở Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026 và Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn.

Tính đến ngày 19/9/2026, lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh có 167 TTHC cấp tỉnh, 39 TTHC cấp xã, 8 TTHC của Cảng vụ đường thủy nội địa, 8 TTHC của các đơn vị đăng kiểm, 2 TTHC đặc thù lĩnh vực đường bộ và 48 TTHC nội bộ lĩnh vực xây dựng.

Các TTHC được công khai, cập nhật đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, 160/167 TTHC cấp tỉnh, 39 TTHC cấp xã và 8 TTHC của Cảng vụ đường thủy nội địa được Bộ Xây dựng công bố giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ. Các TTHC còn lại được thực hiện trên hệ thống chuyên ngành hoặc nộp trực tiếp theo quy định.

Các dự án đô thị và nhà ở xã hội được thực hiện đúng thời gian nhờ thủ tục hành chính nhanh gọn.

Đáng chú ý, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh. Theo Quyết định số 1034/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tỉnh Phú Thọ có 106 TTHC cấp tỉnh thực hiện trực tuyến toàn trình và 61 TTHC trực tuyến một phần; cấp xã có 25 TTHC toàn trình và 13 TTHC một phần; Cảng vụ đường thủy nội địa có 5 TTHC toàn trình và 3 TTHC một phần.

Những kết quả này cho thấy phương thức giải quyết TTHC đang từng bước chuyển mạnh từ xử lý trực tiếp sang môi trường số, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Hiệu quả cải cách TTHC được thể hiện rõ qua kết quả giải quyết hồ sơ trong năm 2026.

Từ ngày 1/1/2026 đến nay, ngành xây dựng đã tiếp nhận 3.892 hồ sơ trực tuyến, đạt 100%. Trong số này, 3.683 hồ sơ đã được giải quyết, gồm 3.593 hồ sơ trước hạn, 83 hồ sơ đúng hạn và 7 hồ sơ quá hạn; 140 hồ sơ đang được tiếp tục giải quyết trong thời hạn. Bên cạnh đó, có 43 hồ sơ được rút, 75 hồ sơ dừng xử lý.

Đối với kiến nghị của tổ chức, công dân, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý 6/6 kiến nghị. Riêng cơ chế "Luồng xanh" đã tiếp nhận 25 hồ sơ, trong đó 22 hồ sơ được giải quyết trước hạn và 3 hồ sơ đang được xử lý trong thời hạn.

Việc đẩy mạnh số hóa, công khai quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng. Khi các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng được xử lý kịp thời, tiến độ triển khai các dự án được cải thiện, góp phần đưa nguồn lực đầu tư sớm vào thực tế.

Sở Xây dựng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC.

Tạo động lực để dự án đô thị sớm triển khai

Một trong những dự án cho thấy rõ quá trình hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai là Khu đô thị mới Tiền Châu, tại khu vực Phúc Yên.

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chấp thuận đầu tư từ năm 2016 với tên gọi ban đầu là Khu đô thị mới Cienco 5, do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư.

Sau thời gian chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng, dự án lần lượt được điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ngày 5/10/2021; điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 23/2/2023 và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 13/5/2024.

Đặc biệt, ngày 26/2/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND giao hơn 26,7ha đất cho Công ty 507 thực hiện dự án. Đây là cơ sở quan trọng để dự án bước sang giai đoạn triển khai đầu tư trên thực địa.

Với tổng diện tích hơn 26,7ha, quy mô dân số khoảng 5.130 người và tổng mức đầu tư trên 2.902 tỷ đồng, Khu đô thị mới Tiền Châu được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các công trình dịch vụ, hạ tầng xã hội.

Theo quy hoạch, dự án gồm nhà ở sân vườn, nhà liền kề, nhà ở hỗn hợp thấp tầng và hai tòa nhà hỗn hợp cao tầng. Đáng chú ý, hơn 2,36ha đất, tương đương 20% diện tích, được dành để phát triển nhà ở xã hội.

Trong tổng diện tích 26,74ha được giao, phần diện tích khu đô thị khoảng 24,46ha được bố trí với cơ cấu sử dụng đất khá cân đối. Đất ở đô thị khoảng 11,82ha; đất giao thông, bãi đỗ xe khoảng 8,21ha; đất cây xanh, mặt nước khoảng 2,39ha; đất công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa khoảng 1,89ha cùng diện tích dành cho hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, diện tích dành cho giao thông, cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn, góp phần hình thành không gian đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Khu đô thị mới Tiền Châu, phường Phúc Yên sẽ được khởi công vào ngày 23/11.

Không chỉ tập trung phát triển nhà ở, Khu đô thị mới Tiền Châu được quy hoạch với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ. Dự án dự kiến có hai trường mầm non, một trường liên cấp, một trạm y tế, hai nhà văn hóa cùng hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước, đường giao thông và bãi đỗ xe.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, cấp nước, thông tin được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ; hệ thống xử lý nước thải được bố trí nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường trong quá trình vận hành khu đô thị.

Từ việc đơn giản hóa TTHC đến hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, Phú Thọ đang từng bước tạo dựng môi trường hành chính minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án, nhất là những dự án đô thị có quy mô lớn, tạo thêm nguồn cung nhà ở, hạ tầng xã hội và không gian phát triển mới.

Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới, việc tiếp tục cải cách TTHC, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và xử lý nhanh các hồ sơ đầu tư sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để biến các chủ trương, quy hoạch và dự án thành những công trình cụ thể, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn.

Ngọc Minh