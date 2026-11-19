Còn khoảng 6,6 triệu thửa đất cần xây dựng dữ liệu

Tại hội nghị trực tuyến với 148 xã, phường ngày 4/11 về tiến độ Đề án đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá, đây là những nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Tỉnh Phú Thọ hiện còn khoảng 6,6 triệu thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, 158.471 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa được làm giàu, làm sạch; 37.872 thửa chưa đối soát thông tin dân cư.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Đề án còn chậm, khối lượng công việc lớn, hiện còn khoảng 6,6 triệu thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trong đó, 158.471 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa được làm giàu, làm sạch; 37.872 thửa chưa đối soát thông tin dân cư.

Ngoài ra, 8 đơn vị tư vấn còn vướng mắc, các gói thầu chính của dự án đo đạc chưa lựa chọn được nhà thầu.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành làm giàu, làm sạch 158.471 thửa đất trước ngày 30/11/2026; hằng tuần tổng hợp, báo cáo kết quả theo từng địa phương.

Trước ngày 20/11, phải có phương án giải quyết dứt điểm vướng mắc của 8 đơn vị tư vấn.

Đối với các dự án chuyển tiếp, phải hoàn thành rà soát khối lượng, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trước ngày 30/11; hoàn tất thủ tục hợp đồng, thanh toán công nợ đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu từ nguồn kinh phí 86 tỷ đồng trước ngày 31/12/2026.

Với các dự án mới sử dụng vốn đầu tư công, tỉnh yêu cầu hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật - dự toán trước ngày 20/11, trình phê duyệt trước ngày 30/11 và lựa chọn nhà thầu trước ngày 10/12/2026. Việc xác định chính xác số thửa đất toàn tỉnh phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Sở Tài chính được giao tham mưu bảo đảm nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên kinh phí năm 2027 cho xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Công an tỉnh phối hợp đối soát thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, thẩm định hạ tầng, giải pháp kỹ thuật và phần mềm.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình xã Bao La, xã Cự Đồng, phường Xuân Hòa và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mai Châu, Lạc Thủy do kết quả làm giàu, làm sạch dữ liệu thấp hơn mức trung bình toàn tỉnh. Các địa phương phải chủ động khắc phục tồn tại, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, bảo đảm dữ liệu chính xác.

Mục tiêu tỉnh đặt ra là hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 12/2027, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và khối lượng công việc.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tập trung rà soát Bảng giá đất trên địa bàn, đối chiếu giá đất với bản đồ các tuyến đường, khu vực để tránh bỏ sót vị trí cần điều chỉnh.

Rà soát, điều chỉnh Bảng giá đất trước ngày 25/11

Đối với công tác điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, tỉnh Phú Thọ đánh giá bảng giá hiện hành theo Nghị quyết số 85/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 đã bộc lộ một số bất cập.

Một số tuyến đường chưa có giá hoặc mức giá chưa phù hợp; nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, khu tái định cư chưa được cập nhật, trong khi giá đất thị trường có nhiều biến động.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu 148 xã, phường khẩn trương rà soát bảng giá đất trên địa bàn, đối chiếu giá đất với bản đồ các tuyến đường, khu vực để tránh bỏ sót vị trí cần điều chỉnh. Ý kiến góp ý phải nêu rõ nội dung thống nhất, đề xuất sửa đổi, bổ sung và căn cứ cụ thể, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 23/11/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương thu thập thông tin thị trường, xây dựng phương án điều chỉnh bảo đảm khách quan, phù hợp thực tế. Những vị trí có mức giá đề xuất biến động lớn phải phân tích rõ nguyên nhân, căn cứ xác định giá và đánh giá tác động đến người dân, doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu không điều chỉnh tăng hoặc giảm giá đất thiếu căn cứ, không để sai sót ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh trước ngày 25/11/2026.

Sở Tư pháp Phú Thọ thực hiện thẩm định trong 3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ; Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tổ chức thẩm định trong 5 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tập trung nhân lực, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, sai sót trong quá trình thực hiện.