Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành cầu Hai Bà Trưng trong năm 2030

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, tổ đại biểu số 1 nêu ý kiến: Dự án Xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) là một bước quan trọng góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị Việt Trì trong tương lai.

Với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng là hướng phát triển đột phá, tạo thời cơ thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cảnh quan, không gian đô thị, hướng tới xây dựng khu vực Việt Trì ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế của tỉnh trong thời kỳ phát triển mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trình bày dự thảo nghị quyết liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh cho rằng: Dự án có quy mô lớn, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2031. Tuy nhiên, xuất phát từ mong đợi của cử tri và Nhân dân, đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm thi tuyển phương án kiến trúc để cầu Hai Bà Trưng không chỉ là công trình giao thông mà còn là một điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan, mang tính biểu tượng của đô thị Việt Trì.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết liệt giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2030.

Đối với các công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 chưa triển khai như: Cao tốc Việt Trì - Hòa Bình, Hòa Bình - Mộc Châu, đường Hòa Lạc - Hòa Bình, quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình và đường Vành đai 5 vùng Thủ đô, đại biểu đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vào cuối năm 2026 và nửa đầu năm 2027; kịp thời trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2027, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh thảo luận tại hội trường.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Hương Giang, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, Tổ đại biểu số 13 cho rằng: Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện cấu trúc phía Tây Thủ đô.

Đồng thời, tạo sự thống nhất trong quản lý, bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và các chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp; tăng cường liên kết vùng, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đại biểu mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp tích cực với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, thống kê đầy đủ các công việc liên quan, hoàn thiện Đề án trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau khi được Quốc hội quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính, cần tập trung tổ chức thực hiện việc bàn giao, sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Đồng thời, rà soát lại diện tích, quy mô dân số và các nhiệm vụ liên quan tại 3 xã, phường chịu tác động của việc điều chỉnh để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.