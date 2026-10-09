Phú Thọ đặt mục tiêu đón 16,5 triệu lượt khách du lịch trong năm tới

Đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham quan Khu Du lịch Đền Hùng ở Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo Kế hoạch về việc phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2027, tỉnh đặt ra mục tiêu đón 16,5 triệu lượt khách, trong đó có 800 nghìn lượt khách quốc tế; 5,53 triệu lượt khách lưu trú; tổng số ngày khách đạt 6,636 triệu, tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 18.250 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh hoàn thiện công nhận từ 1-2 khu, điểm du lịch cấp tỉnh trở lên, đồng thời, tổ chức các hoạt động phát động môi trường du lịch xanh tại 1-2 khu du lịch trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số về du lịch tại các khu, điểm du lịch; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch, di sản văn hóa, cơ sở lưu trú và sản phẩm OCOP phục vụ du lịch tại các khu du lịch trọng điểm để tích hợp, kết nối dùng chung.

Để đạt mục tiêu trên, Phú Thọ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, nhất là các dự án chậm tiến độ, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông; thu hút đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ tại các khu vực có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia, các trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Phú Thọ sẽ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, bản sắc; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa-cội nguồn gắn với Đền Hùng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan và các giá trị di sản văn hóa; xây dựng các sản phẩm, chương trình trải nghiệm; phát triển sản phẩm du lịch học đường gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và trải nghiệm thực tế; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, xây dựng sản phẩm du lịch vui chơi giải trí tại các đô thị, trung tâm du lịch trọng điểm.

Du khách dự Lễ hội Đền Hùng. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch golf; phát triển sản phẩm du lịch MICE gắn với các đô thị và các khu, điểm du lịch trọng điểm; phát triển các sản phẩm và chương trình du lịch liên kết vùng, tăng cường kết nối Phú Thọ với du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng liên kết phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp; từng bước xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa gắn với công nghiệp văn hóa.

Tỉnh đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng tầm thương hiệu du lịch; phát triển thị trường, liên kết hợp tác phát triển du lịch; tập trung xây dựng, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, đồng thời, xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh có tính nhận diện cao, gắn với các giá trị đặc trưng về văn hóa cội nguồn, di sản, sinh thái, nghỉ dưỡng và bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng Chương trình xúc tiến du lịch năm 2027 phù hợp.

Tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Bắc mở rộng, Tuyên Quang, Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố có thị trường khách, sản phẩm du lịch bổ trợ… từng bước mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế.

Tỉnh cũng tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực xã hội tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch, xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch khơi thông nguồn lực phát triển; tăng cường thực hiện chuyển đổi số du lịch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư du lịch đang triển khai, các dự án tồn đọng, chậm tiến độ./.