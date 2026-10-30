Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện 111km cao tốc, 450km đường tỉnh

Ưu tiên các công trình giao thông kết nối liên vùng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 27/10/2026 về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030”, với mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối trong và ngoài tỉnh phục vụ kịp thời, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030 xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp khoảng 111km đường cao tốc và 450km đường tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030 Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, có hệ thống hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, đến năm 2045 có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại và phát triển.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ ưu tiên đầu tư các công trình có tính liên vùng, liên tỉnh, kết nối trung tâm phát triển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị và các khu chức năng quan trọng.

Đây được xác định là một trong những động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với hạ tầng giao thông, Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030 xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp khoảng 111km đường cao tốc và 450km đường tỉnh; nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được đầu tư đạt yêu cầu lên 95%.

Đồng thời, công bố, đưa vào khai thác khoảng 54km tuyến đường thủy nội địa và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh.

Cùng với giao thông, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu 100% dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, 95% dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn.

Phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị đạt khoảng 80%; tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn khoảng 30 - 40%.

Phấn đấu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, tỉnh Phú Thọ tập trung đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị theo hướng tập trung, đồng bộ, phù hợp theo lưu vực; ưu tiên các đô thị trung tâm, khu vực có tốc độ đô thị hóa cao và các khu vực có nguy cơ ô nhiễm.

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100% tại khu vực đô thị và 85% tại khu vực nông thôn.

Trong lĩnh vực hạ tầng cấp điện, Phú Thọ phấn đấu đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải điện 12-15%/năm, công suất cực đại khoảng 4.191MW; xây dựng mới, cải tạo khoảng 2.390,5km đường dây trung thế và 3.639,57km đường dây hạ thế.

Trong lĩnh vực hạ tầng thông tin, truyền thông và hạ tầng số, tỉnh Phú Thọ phấn đấu độ phủ sóng 5G dự kiến đạt 99%, 100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang tốc độ từ 1Gb/s trở lên, tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90%. Tỉnh cũng định hướng thu hút đầu tư một trung tâm dữ liệu số đa mục tiêu cấp vùng.

Về hạ tầng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng, tỉnh phấn đấu từng bước xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng theo quy hoạch; hạn chế phát sinh các nghĩa trang nhỏ lẻ, phân tán. Nâng cấp, mở rộng 9 nghĩa trang cấp vùng và hoàn thiện, xây dựng mới 5 nhà tang lễ.

Tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín tham gia phát triển hạ tầng, nhất là các dự án quy mô lớn, có tính liên kết vùng.

Đa dạng nguồn vốn, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND tỉnh Phú Thọ xác định tập trung bố trí vốn ngân sách nhà nước cho các công trình hạ tầng thiết yếu, trọng điểm, có tính kết nối và khả năng tạo động lực phát triển.

Trong đó, ưu tiên các dự án chuyển tiếp, dự án cấp bách, xử lý điểm nghẽn và có tác động lan tỏa; bảo đảm phân bổ vốn tập trung, tránh đầu tư dàn trải.

Cùng với nguồn vốn ngân sách, các sở, ngành, địa phương được giao chủ động đề xuất phương án huy động vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác; nghiên cứu triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín tham gia phát triển hạ tầng, nhất là các dự án quy mô lớn, có tính liên kết vùng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đồng bộ quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm quỹ đất và điều kiện triển khai các công trình.

Những khó khăn liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm sẽ được tập trung tháo gỡ.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng; từng bước ứng dụng các công nghệ BIM, GIS, IoT và cơ sở dữ liệu số vào quản lý, giám sát công trình.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Đề án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kế hoạch được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến sơ kết vào cuối quý II/2028 và tổng kết vào cuối quý II/2030.