Phú Thọ đặt mục tiêu 95% người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Ngày 5/10/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ đặt ra những mục tiêu cụ thể mà còn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ cho biết, điểm đáng chú ý là Phú Thọ đặt mục tiêu nâng cao vị trí các chỉ số đánh giá chất lượng điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh Phú Thọ xác định xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể, phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) nằm trong top 10; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong top 15; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc top 5 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Cùng với cải thiện các chỉ số, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết công việc hằng ngày tại cơ sở. Phấn đấu trên 95% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn ở cả cấp tỉnh và cấp xã; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử. Đến năm 2027, có 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2029, tối thiểu 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; riêng các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.

Đây là những mục tiêu cho thấy quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, để mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi quy trình được đơn giản hóa và người dân, doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong hoạt động của cơ quan công quyền.

Theo ông Trần Việt Cường, việc xây dựng các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Điều quan trọng là các nhiệm vụ cải cách phải được triển khai đồng bộ, gắn với hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của bộ máy hành chính.

Chuyển đổi số tạo động lực cải cách

Một trong những hướng đi quan trọng được Phú Thọ xác định trong giai đoạn tới là đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa công nghệ vào sâu hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Đến năm 2030, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 90%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 90%.

Đặc biệt, tỉnh hướng tới số hóa 100% dữ liệu đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, kinh doanh; triển khai “luồng xanh” thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai. Các cơ quan, đơn vị từng bước chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung, hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp phải cung cấp nhiều lần những thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, trợ lý số, tổng đài thông minh cũng được đặt ra nhằm hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận, theo dõi và cảnh báo tiến độ giải quyết hồ sơ. Đây là những giải pháp có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm thời gian đi lại, chờ đợi, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc.

Cùng với hiện đại hóa quy trình hành chính, tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; đến năm 2029, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2029, Chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 95%; mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%. Đến năm 2030, tiếp tục tinh giản biên chế từ 5-10% so với năm 2026. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giảm tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước và giảm 10% số lượng hội nghị hằng năm.

Rõ người, rõ việc, quyết tâm thực hiện

Để các mục tiêu không dừng lại trên văn bản, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Sở Nội vụ giữ vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; tập trung vào cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và theo dõi các chỉ số CCHC, mức độ hài lòng của người dân.

Sở Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát và tổ chức thi hành pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm các nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, hạ tầng số, dữ liệu số, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, điều hành.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong việc cải cách hành chính.

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội, góp phần đưa công tác cải cách hành chính đến gần hơn với người dân.

Theo kế hoạch còn gắn nhiệm vụ CCHC với định hướng xây dựng Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu số hóa, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu về quy hoạch, đô thị, xây dựng, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, môi trường, nhà ở và các khu vực phát triển trọng điểm. Đồng thời, 100% thủ tục hành chính liên quan đến phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng, đất đai, xây dựng và các dự án động lực được quản lý, theo dõi trên môi trường số; tối thiểu 90% hồ sơ được xử lý theo quy trình điện tử liên thông. Với những mục tiêu và giải pháp đồng bộ, Kế hoạch số 392/KH-UBND mở ra bước triển khai mới trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Khi trách nhiệm được xác định rõ, quy trình được đơn giản hóa và công nghệ được ứng dụng hiệu quả, người dân, doanh nghiệp sẽ là những đối tượng trực tiếp thụ hưởng thành quả cải cách. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Phú Thọ xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và phát triển bền vững.