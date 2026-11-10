Phú Thọ đào tạo nghề trồng nấm, phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Người dân kiểm tra nấm sò sinh tại mô hình trồng nấm ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Thu Hiền)

Đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp, trong đó có kỹ thuật trồng và nhân giống nấm, đang góp phần mở ra hướng phát triển sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn tại tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại xã Hương Cần, mô hình trồng nấm hữu cơ theo hướng liên kết sản xuất đang mang lại hiệu quả thiết thực. Địa phương phối hợp với doanh nghiệp triển khai mô hình trồng nấm, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Doanh nghiệp cung ứng phôi giống, liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm, giúp người dân từng bước tiếp cận phương thức sản xuất hàng hóa, ổn định đầu ra.

Mô hình tận dụng phụ phẩm nông, lâm nghiệp như cành keo, bồ đề, lõi ngô làm nguyên liệu sản xuất nấm hữu cơ, góp phần giảm chi phí và phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Hiện mô hình tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập từ 7–9 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với phát triển các mô hình sinh kế, Phú Thọ chú trọng đào tạo nghề trồng nấm, trang bị cho người lao động kiến thức về nhân giống, chuẩn bị giá thể, chăm sóc, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và thu hoạch.

Mô hình trồng nấm tại xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Thu Hiền)

Nghề trồng nấm đã được tỉnh đưa vào danh mục đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế.

Giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 22.000 lượt lao động dân tộc thiểu số, triển khai 173 mô hình đào tạo tại chỗ theo phương thức cầm tay chỉ việc.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 76.500 lao động nông thôn, phấn đấu ít nhất 85% có việc làm sau đào tạo.

Việc gắn đào tạo nghề với doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ và các mô hình sinh kế phù hợp cũng là định hướng của Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững./.