Phú Thọ dành hơn 42 tỷ đồng hỗ trợ các tổ công nghệ số cộng đồng

Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại kỳ họp.

Ngày 14/10, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026–2031 thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2027-2030.

Chính sách tạo nguồn kinh phí để lực lượng trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ số duy trì hoạt động thường xuyên. Thay vì chủ yếu dựa vào tinh thần tự nguyện, các tổ được hỗ trợ từ ngân sách địa phương, với mức kinh phí phân theo quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn.

Cụ thể, mức hỗ trợ 300.000 đồng/tổ/tháng áp dụng đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thôn đặc biệt khó khăn. Các thôn, tổ dân phố còn lại được hỗ trợ 250.000 đồng/tổ/tháng.

Quang cảnh Kỳ họp.

Kinh phí được khoán cho từng tổ để in tài liệu, tờ rơi, biểu mẫu; mua văn phòng phẩm, vật dụng cần thiết; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Nguồn hỗ trợ cũng phục vụ các khoản chi cần thiết khác cho hoạt động của tổ, tránh trùng lặp với khoản đã được ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn khác.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 10,65 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 42,6 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030. Ngân sách địa phương bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp, bố trí trong dự toán hằng năm. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2027 đến hết 31/12/2030.

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, toàn tỉnh đã thành lập 3.070 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 19.000 thành viên, phủ khắp 100% thôn, tổ dân phố. Các tổ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng phục vụ nhu cầu y tế, giáo dục, ngân hàng và nâng cao nhận thức về an toàn trên mạng.

Hoạt động hỗ trợ chú trọng người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ hoặc còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ trực tuyến. Chính sách mới đồng thời gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số an toàn, thuận tiện.