Phú Thọ dâng hương, báo công các Vua Hùng về thành tích giáo dục

Đoàn đại biểu dâng hương, hoa, lễ vật các Vua Hùng.

Chiều 14/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng, Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương, báo công các Vua Hùng về thành tích học tập, rèn luyện năm học 2025 - 2026.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh; đại diện giáo viên, học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026 và những học sinh tiêu biểu tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026 - 2027.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, lễ vật các Vua Hùng về những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục Phú Thọ trong năm học vừa qua.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ mới. Toàn ngành đã nỗ lực ổn định hoạt động dạy và học, thống nhất đội ngũ, phương pháp quản trị; giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phú Thọ nằm trong nhóm 6/34 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, tỉnh có 229/273 học sinh dự thi đoạt giải, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố về số lượng và chất lượng giải.

Không chỉ đạt kết quả cao tại các kỳ thi trong nước, học sinh Phú Thọ tiếp tục khẳng định năng lực tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, tỉnh có 3 học sinh đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Hóa học và 2 Huy chương Bạc Olympic môn Vật lý tại kỳ thi khu vực.

Những kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của học sinh, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, gia đình và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.

Các em học sinh dâng hương.

Bước vào năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.

Ngành đặt mục tiêu đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2027, duy trì vị trí trong nhóm 5/34 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Đồng thời, phấn đấu có thêm học sinh được lựa chọn vào các đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ.

Trước anh linh các Vua Hùng, đoàn đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; giáo dục học sinh học thật, thi thật, trưởng thành bằng năng lực, phẩm chất của chính mình và có trách nhiệm với quê hương, đất nước.