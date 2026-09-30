Phú Thọ: Cưỡng chế thu hồi đất hai trường hợp để hoàn thiện dự án khu công nghiệp Amane

Ông Nguyễn Văn Thu, Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Liên Hòa cho biết: Dự án khu công nghiệp Amane có tổng diện tích 145,27ha, trong đó diện tích cần giải phóng mặt bằng là 117,23ha. Riêng phần diện tích thuộc địa bàn xã Liên Hòa cần giải phóng mặt bằng là 72,36ha. Trước ngày 1/7/2025, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 66,65ha.

Các lực lượng chức năng tham dự buổi cưỡng chế.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 2/7/2026, xã đã tuyên truyền, vận động 26 hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 3,57ha/5,71ha, đạt khoảng 62% diện tích còn phải giải phóng mặt bằng.

Đến ngày 2/7/2026, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Liên Hòa đạt 70,4/72,36ha, tương đương 97,29%. Diện tích còn lại khoảng 19.618,6m², liên quan đến 8 hộ dân, trong đó, có hai hộ có đất ở và đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích thu hồi 7.242m² và 6 hộ có đất rừng với tổng diện tích thu hồi 12.376,6m² đã được phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhận tiền.

Ông Nguyễn Văn Thu, Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Liên Hòa đọc các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ không chấp hành.

Sau khi phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng của các hộ được niêm yết, xã Liên Hoà đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động nhưng các hộ tiếp tục có kiến nghị liên quan đến mức giá bồi thường và đề nghị bố trí đất tái định cư.

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, ngày 15/9/2026, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 6 hộ dân.

Tuy nhiên, sau quá trình tuyên truyền vận động, đến hết ngày 29/9/2026 đã có bốn hộ dân đã nhận tiền, còn lại hai hộ dân với diện tích 1.355m² không chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ngay sau khi đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất, lực lượng chức năng tiến hành thực hiện nhiệm vụ đã được phân công như rà soát bom mìn, kiểm kê kiểm đếm, cắm biển, chăng dây phần diện tích thu hồi...

Ngày 30/9/2026, UBND xã Liên Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động hơn 250 người tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ dân.

Ngay sau khi đọc quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng tiến hành thực hiện nhiệm vụ đã được phân công như rà soát bom mìn, kiểm kê kiểm đếm, cắm biển, chăng dây phần diện tích thu hồi và tổ chức san gạt mặt bằng.

Việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, trật tự và đúng quy định pháp luật. Ngay sau đó, lực lượng chức năng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Lực lượng chức năng tiến hành san gạt mặt bằng, buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy trình, quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Báu, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Amane cho biết: Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 16 dự án đầu tư với tổng vốn trên 4.247 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt trên 50%.

Theo ông Báu, ngay sau buổi cưỡng chế, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực, máy móc, nhân công triển khai làm hạng mục đường giao thông đối ngoại của khu công nghiệp và đường dải cây xanh cách ly góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp.