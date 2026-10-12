Phú Thọ cùng doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng bứt phá

Chiều 12/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ phát triển”, thu hút gần 600 đại biểu đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại chương trình gặp mặt

Sau hợp nhất, Phú Thọ mở ra không gian phát triển mới, kết nối vùng Thủ đô với cửa ngõ Tây Bắc, hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch.

Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Hiện toàn tỉnh có trên 42.000 doanh nghiệp đăng ký. Trong 9 tháng năm 2026, gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới, gần 860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 2,5 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt gần 84.000 tỷ đồng.

Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp góp phần quan trọng đưa kinh tế Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. GRDP 9 tháng tăng 10,01%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc; xuất khẩu đạt trên 39 tỷ USD, tăng gần 49%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 48.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình gặp mặt

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, quý IV Phú Thọ cần đạt mức tăng trưởng 13,5%. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi quyết tâm cao, sự đồng lòng và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Phú Thọ

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị doanh nghiệp nuôi dưỡng khát vọng lớn mạnh, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành những thương hiệu mạnh; tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, làm chủ công nghệ; chú trọng văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tăng cường liên kết trong các chuỗi giá trị.

Đối với cấp ủy, chính quyền, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, nguồn vốn, hạ tầng và nguồn nhân lực; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải quyết khó khăn cho các dự án trọng điểm.

Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng thực thi công vụ, duy trì đối thoại thực chất, giải quyết kịp thời, dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tinh thần “Doanh nghiệp đồng hành - Phú Thọ vươn mình” trở thành phương châm hành động thường xuyên; chính quyền đồng hành bằng sự liêm chính, minh bạch, hiệu quả; doanh nghiệp đồng hành bằng đầu tư, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và trách nhiệm với cộng đồng.

Khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong hiện thực hóa khát vọng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 - 2030, trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh xác định 5 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành: “Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá”. Trong đó, kỷ cương để bảo đảm trách nhiệm; kiến tạo để củng cố niềm tin; khơi thông để giải phóng nguồn lực; kết nối để phát huy sức mạnh tổng hợp; đột phá để tạo động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hiệu quả điều hành của chính quyền phải được đo bằng sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống ngày càng tốt hơn của Nhân dân.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hùng trình bày Diễn văn kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, khát vọng vươn lên, mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Đồng thời, chủ động hiến kế, đóng góp trí tuệ, nguồn lực và sức sáng tạo để cùng tỉnh tháo gỡ khó khăn, khai thác dư địa tăng trưởng, giải quyết các bài toán lớn về khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh và các hội, hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời phản ánh vướng mắc, đề xuất giải pháp, thúc đẩy liên kết, hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển.

Tại chương trình, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động vì cộng đồng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 44 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Cũng trong dịp này, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp kinh phí ủng hộ an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với cộng đồng.

Các doanh nghiệp trao kinh phí ủng hộ an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Với sự đồng hành của chính quyền, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng vững chắc để bứt phá, khẳng định vị thế trong không gian phát triển mới.