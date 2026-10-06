Phú Thọ: CSGT xử nghiêm xe cơi nới thành thùng, chở quá tải, gây mất an toàn giao thông

Tuyến đường liên xã chạy qua TDP Quất Lâm, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ hàng ngày phải gồng mình "gánh" những chuyến xe tải chở vật liệu xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 6/10, số lượng xe tải chở vật liệu xây dựng qua tuyến đường liên xã ở TDP Quất Lâm rất lớn. Xe ra vào tấp nập khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm xuất hiện ổ trâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tình trạng này khiến các phương tiện khác lưu thông trên tuyến gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Ng (SN 1981, TPD Quất Lâm, xã Lương Sơn) cho biết: Mỗi ngày xe tải chạy qua tuyến đường rất nhiều, hầu hết là xe đầu kéo và xe 4 chân chở quá thành thùng. Nhiều xe chở đá không che phủ bạt, đá rơi xuống đường gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Anh Trần Văn B (SN 1985, TPD Quất Lâm, xã Lương Sơn) cho biết thêm, đường thì nhỏ nhưng mỗi ngày xe tải cỡ lớn cứ nối đuôi nhau đi vào lấy hàng. Nhiều đoạn hẹp hai ô tô tránh nhau cũng khó, lượng xe lớn chở hàng nặng lưu thông mỗi ngày khiến tuyến đường xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ voi...

"Ngày nắng thì bụi, mưa thì lầy lội khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đi ra đường chỉ sợ va chạm khi lưu thông cùng những đoàn xe tải chở nặng", anh B nói thêm.

Nhiều đoạn trên tuyến đường liên xã đã xuất hiện ổ trâu, ổ gà...

Ô tô chở hàng có ngọn, không che phủ bạt ngang nhiên lưu thông khiến đá rơi ra khắp tuyến đường.

Trước tình trạng trên, thiếu tá Phạm Văn Sơn, Đội Cảnh sát giao thông số 5 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tuyến đường không giới hạn trọng tải, Đội vẫn thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đồng thời xử lý các trường hợp xe chở hàng quá chiều cao, cơi nới thành thùng xe.

Đội cũng đã cho các nhà xe, lái xe và các chủ mỏ ký cam kết không cơi nới thành thùng, chở quá tải lưu thông trên địa bàn.

Ngày 6/10, ông Lê Minh Long, Phó chủ tịch xã Lương Sơn xác nhận với phóng viên Báo Xây dựng về tình trạng xuống cấp của tuyến đường ở TPD Quất Lâm, xã Lương Sơn.

Ông Long cho biết thêm: Xã đã nhiều lần làm việc với các doanh nghiệp và doanh nghiệp có cam kết về việc không chạy giờ nghỉ trưa cũng như đêm muộn, hàng ngày phải rửa đường. Doanh nghiệp đã đầu tư 5 tỷ đồng cải tạo được một đoạn. Đoạn đường có nhiều điểm xuống cấp xã tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp để đưa ra hướng xử lý sớm nhất, đảm bảo ATGT.