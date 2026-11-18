Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Công ty chú trọng nâng cao chất lượng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời, duy trì phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ.

Ông Đặng Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc báo cáo công tác tưới tiêu của công ty với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các sở, ban, ngành.

Xác định quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Giám đốc xây dựng các phương án vận hành phù hợp thực tế, chú trọng bảo đảm an toàn công trình, chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Công ty tăng cường kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đầu mối, hồ chứa, đập, trạm bơm, hệ thống kênh mương, cống và công trình phụ trợ; kịp thời phát hiện những vị trí hư hỏng, xuống cấp để xử lý hoặc đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp. Việc vận hành công trình được thực hiện theo quy trình, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; công tác điều tiết, phân phối nguồn nước từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu, phòng chống hạn hán, úng ngập và phục vụ dân sinh.

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của cấp ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể, qua đó duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và chủ động ứng phó với thiên tai.

Theo số liệu năm 2026, Công ty phục vụ tưới cho 75.908,46ha sản xuất nông nghiệp, trong đó vụ Đông Xuân 34.997,98ha, vụ Mùa 28.063,27ha và vụ Đông 12.847,21ha. Ngoài ra, diện tích nuôi trồng thủy sản được phục vụ là 5.045,51ha, tưới cây ăn quả 635,96ha và tiêu khu vực nông thôn, đô thị ngoài vùng nội thị 60.655,10ha.

Hiện Công ty quản lý hệ thống công trình gồm 171 trạm bơm, 102 hồ chứa, 54 đập dâng, 71 cống, với tổng chiều dài hệ thống kênh mương khoảng 1.452km. Việc quản lý, vận hành được tổ chức chủ động, góp phần bảo đảm năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ vận hành, công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo đảm an toàn công trình được Đảng ủy Công ty đặc biệt quan tâm. Các vị trí xung yếu, công trình đầu mối, hồ chứa, đập, trạm bơm, cống và hệ thống kênh mương được kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Công tác phòng, chống thiên tai được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động của công ty và đời sống nhân dân. Công ty đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa bão, duy trì trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước hồ chứa và tình hình vận hành.

Trong năm, Công ty tổ chức 25 đợt kiểm tra công trình, xây dựng và triển khai 30 phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức 25 lượt trực phòng, chống thiên tai và xử lý 40 vị trí hư hỏng, sự cố. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng được duy trì, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ sản xuất.

Công tác bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước và môi trường cũng được tăng cường. Công ty phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm phạm vi bảo vệ công trình. Trong năm, 28 vụ vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đã được phát hiện và xử lý.

Song song với nhiệm vụ công ích, Đảng ủy công ty tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và bảo toàn vốn nhà nước. Công tác quản lý doanh thu, chi phí, vốn và tài sản được tăng cường theo hướng tiết kiệm, minh bạch, hiệu quả; chú trọng kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng hồ sơ, nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình sửa chữa, bảo dưỡng.

Năm 2026, tổng doanh thu của Công ty đạt 124,99 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; lợi nhuận đạt 280 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước 2,956 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Ông Ngô Anh Cương, Trưởng phòng Quản lý nước và Công trình Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc chỉ đạo các công việc liên quan, nhiệm vụ được giao.

Những kết quả này cho thấy việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý công trình đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Một trong những điểm nhấn trong năm 2026 là Đảng ủy Công ty tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng được triển khai nghiêm túc. Công ty tổ chức 10 hội nghị học tập, quán triệt với 385 lượt cán bộ, đảng viên tham gia mỗi hội nghị, đạt tỷ lệ 98%; duy trì đầy đủ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, gắn nội dung công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng ủy đồng thời quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công khai, minh bạch và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng.

Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đảng viên được thực hiện theo quy định. Sau quá trình hợp nhất các công ty thủy lợi, Đảng ủy tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và lực lượng trực tiếp vận hành công trình.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, trách nhiệm nêu gương và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm báo cáo, Đảng ủy đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 3 tổ chức đảng và 40 đảng viên; trong năm không có tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật, không phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được gắn với quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, mua sắm và sửa chữa công trình. Trong năm không phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bước sang năm 2027, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc xác định tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, khai thác và bảo vệ công trình; bảo đảm phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.

Theo kế hoạch, Công ty phấn đấu phục vụ tưới 75.908,46ha sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 5.045,51ha, tưới cây ăn quả 635,96ha và tiêu 60.655,10ha. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu gồm doanh thu 125,4 tỷ đồng, lợi nhuận 290 triệu đồng, nộp ngân sách 2,98 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động phấn đấu đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi; tăng cường theo dõi, giám sát mực nước, lưu lượng và tình trạng hoạt động của công trình, máy móc, thiết bị.

Đáng chú ý, công ty sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình; từng bước số hóa hồ sơ kỹ thuật, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tăng cường theo dõi, giám sát mực nước, lưu lượng và tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị.

Trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.

Với việc gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp, quản lý công trình và phục vụ nhân dân, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo nền tảng để doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng, chống thiên tai trong tình hình mới.