Phú Thọ công khai bữa ăn bán trú ở Lập Thạch để phụ huynh cùng giám sát

Hình ảnh suất ăn tại Trường TH Lập Thạch 1 tại 2 ngày khác nhau, trong đó khay bên phải bị phụ huynh phản ánh.

Xác minh thông tin phản ánh

Ngày 15/10, một tài khoản mạng xã hội đã đăng hình ảnh khay bữa ăn bán trú của học sinh tại phân hiệu Tử Du, Trường Tiểu học Lập Thạch 1, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Hình ảnh bữa ăn gồm cơm tẻ, 2 viên chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan đã thu hút sự quan tâm, đặt ra băn khoăn về khẩu phần và việc tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 17/10, lãnh đạo UBND xã Lập Thạch đã có thông tin chính thức tới Báo Giáo dục và Thời đại về việc xác minh hình ảnh khay bữa ăn bán trú tại phân hiệu Tử Du, Trường Tiểu học Lập Thạch 1.

Theo lãnh đạo xã, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã cùng các đơn vị chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy hình ảnh được đăng tải ngày 15/10 là bữa ăn ngày 16/9/2026, không phải suất ăn tại thời điểm bài đăng xuất hiện.

Sổ lưu mẫu thức ăn của nhà trường ghi thực đơn bữa trưa ngày 16/9 gồm cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan. UBND xã cho biết nhà trường có hợp đồng cung cấp thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước và hồ sơ lưu mẫu; thực đơn tuần được niêm yết tại trường, thông báo tới phụ huynh.

Thời điểm xảy ra sự việc là đầu năm học 2026–2027, nhà trường chưa tổ chức họp phụ huynh. Vì vậy, phương án tổ chức bán trú vẫn được thực hiện như năm học trước, với mức thu 19.000 đồng/suất, gồm 17.800 đồng tiền ăn và 1.200 đồng tiền chất đốt, chi phí khác.

Bữa ăn thực tế của học sinh Trường TH Lập Thạch 1 chụp ngày 9/10 trước khi có thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra bước đầu, địa phương ghi nhận khu vực bếp thực hiện quy trình một chiều, dụng cụ chế biến sạch sẽ; chưa ghi nhận học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bất thường về sức khỏe. Tuy nhiên, UBND xã yêu cầu các bên liên quan làm rõ trách nhiệm và khắc phục những điểm chưa phù hợp trong tổ chức bữa ăn.

Công khai suất ăn để phụ huynh giám sát

Lãnh đạo UBND xã Lập Thạch cho biết địa phương đã yêu cầu dừng nhà cung cấp thực phẩm cũ, đồng thời đề nghị nhà trường lựa chọn đơn vị mới bảo đảm an toàn. Nhà cung cấp cần đáp ứng yêu cầu về định lượng, sử dụng nguyên liệu phù hợp với học sinh tiểu học và phối hợp công khai thông tin bữa ăn.

“Sau khi có thông tin, UBND xã đã yêu cầu nhà trường dừng nhà cung cấp thực phẩm, lựa chọn nhà cung cấp mới bảo đảm an toàn, đúng định lượng, sử dụng nguyên liệu phù hợp với học sinh tiểu học và công khai hình ảnh các bữa ăn bán trú để phụ huynh cùng giám sát”, lãnh đạo UBND xã thông tin.

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lập Thạch 1 cho biết, phân hiệu Tử Du có từ 365 đến 370 học sinh ăn bán trú mỗi ngày. Liên quan sự việc, nhà trường nhận trách nhiệm về những điểm chưa phù hợp trong khâu chuẩn bị, trình bày và giám sát suất ăn.

Theo hiệu trưởng, trước đây công tác bán trú, trong đó có việc chuẩn bị bữa ăn, được giao cho một giáo viên phụ trách. Sau phản ánh, Ban giám hiệu đã tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu; đồng thời đăng công khai hình ảnh các bữa ăn bán trú để phụ huynh theo dõi.

Để sự việc được khách quan, UBND xã Lập Thạch giao Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với Công an xã làm việc với Ban giám hiệu và phụ huynh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nhà trường và bộ phận cấp dưỡng cũng được yêu cầu tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Việc công khai hình ảnh bữa ăn cần được duy trì thường xuyên, cùng với giám sát chất lượng nguyên liệu, định lượng và khâu chế biến. Đây là cơ sở để phụ huynh theo dõi, trao đổi với nhà trường và để các bên kịp thời điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong tổ chức bữa ăn bán trú.