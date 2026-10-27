Phú Thọ công bố kết quả lấy ý kiến về việc điều chỉnh 3 xã với 4.000ha về Hà Nội

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo, toàn tỉnh Phú Thọ có 1.006.906 hộ gia đình. Trong đó, 984.391 hộ tham gia lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 97,76%. Tổng số phiếu phát ra và thu về đều là 984.391 phiếu.

Qua kiểm đếm, có 983.994 phiếu hợp lệ và 397 phiếu không hợp lệ. Trong đó, có 977.701 hộ gia đình đồng ý với đề án, chiếm 97,1% tổng số hộ toàn tỉnh; số hộ không đồng ý là 6.293 hộ, tương đương 0,62%.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Ba lắng nghe tâm tư nhân dân trong xã về điều chỉnh địa giới hành chính. Ảnh: UBND xã Thanh Ba

Cũng theo số liệu tổng hợp, tại 3 địa phương chịu tác động trực tiếp bởi phương án điều chỉnh địa giới, tổng cộng có 16.821 hộ đồng ý với đề án, trong khi 437 hộ không đồng ý.

Cụ thể, phường Kỳ Sơn có 4.151/4.352 hộ đồng ý, đạt 95,38%; xã Thịnh Minh có 3.634/3.819 hộ đồng ý, đạt 95,16%; xã Lương Sơn có 9.036/9.639 hộ đồng ý, đạt 93,74%.

Người dân xã Thịnh Minh trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính. Ảnh: UBND xã Thịnh Minh

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, việc lấy ý kiến được triển khai tại các thôn, tổ dân phố thông qua đại diện hộ gia đình. Các địa phương thành lập tổ lấy ý kiến, lập danh sách hộ, công khai dự thảo đề án và tổ chức phát, thu phiếu theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn thành, HĐND xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn đã tổ chức kỳ họp xem xét, cho ý kiến về đề án.

Trước đó, tỉnh Phú Thọ phối hợp với TP Hà Nội xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính. UBND tỉnh ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân ngày 21/10, đồng thời giao Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương triển khai.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, quá trình lấy ý kiến được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm quyền tham gia của người dân. Kết quả tổng hợp là cơ sở phục vụ các bước tiếp theo trong quá trình xem xét Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương.

Ảnh: UBND TP Hà Nội

Theo phương án đang được lấy ý kiến, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Phạm vi liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân của Hà Nội và các xã Thịnh Minh, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của Phú Thọ. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển khu vực giáp ranh và Vùng Thủ đô. Theo kế hoạch của Hà Nội, hồ sơ dự kiến được gửi Bộ Nội vụ thẩm định trong tuần thứ hai của tháng 11, phục vụ việc trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.