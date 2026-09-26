Phú Thọ công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu, dạy thêm sai quy định

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Ngày 26/9, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã thông báo số điện thoại đường dây nóng và hòm thư điện tử tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ, khi phát hiện hoặc cần phản ánh về việc lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng 0210.3675.888.

Ngoài ra, người dân có thể gửi thông tin qua hòm thư điện tử Vanphong@phutho.edu.vn. Đây là các kênh tiếp nhận trực tiếp thông tin liên quan đến các khoản thu trong cơ sở giáo dục và hoạt động dạy thêm, học thêm.

Các phản ánh có cơ sở sẽ được tiếp nhận, tổng hợp để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý. Qua đó, ngành Giáo dục tăng cường quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 4018/SGD&ĐT-KHTC ngày 15/9/2026 hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2026 - 2027.

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục chỉ được thực hiện những khoản thu thuộc danh mục đã được quy định; không được thỏa thuận hoặc đặt ra khoản thu ngoài danh mục do cơ quan có thẩm quyền quy định. Việc thu, chi phải bảo đảm tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch.

Mức thu cụ thể do cơ sở giáo dục quyết định trên cơ sở thỏa thuận với cha mẹ hoặc người giám hộ của người học nhưng không được vượt mức thu tối đa theo quy định.

Đối với việc huy động tài trợ, ủng hộ, các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch; không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hoặc tối thiểu.

Sở GD&ĐT Phú Thọ đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra thường xuyên tình hình thu, chi tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng lạm thu, thu sai quy định. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.