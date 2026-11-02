Phú Thọ: Còi quá to, camera 'im re', tài xế và chủ xe bị phạt

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết vào khoảng 13h45 ngày 1/11, trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình, khu vực phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lực lượng CSGT kiểm tra xe đầu kéo biển số 29E-253.xx (kéo rơ moóc 29RM-073.xx) do lái xe H.D.L., sinh năm 1988, trú tại Hà Nội điều khiển.

Kiểm tra nhanh đã lộ ra hai điểm bất hợp lệ: còi xe phát ra âm thanh vượt quy định; thiết bị giám sát hình ảnh người lái xe dù đã lắp đặt nhưng hoàn toàn không ghi hình, không truyền dữ liệu trong quá trình lưu thông.

Chiếc xe lưu thông có còi quá to, camera "im re". (Ảnh: Cục CSGT).

Tài xế bị lập biên bản cả hai lỗi: phạt 1,5 triệu đồng cho hành vi dùng còi quá âm lượng; phạt tiếp 3,5 triệu đồng vì điều khiển xe có thiết bị giám sát không tác dụng. Tổng cộng 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, đồng thời buộc thay còi chuẩn - đã khắc phục, sửa lại còi nguyên bản.

Không chỉ tài xế, Công ty TNHH DVTM VP VN với tư cách chủ xe cũng bị xử lý 10 triệu đồng, do đưa xe có thiết bị giám sát không hoạt động ra đường. Đơn vị phải sửa chữa, khôi phục trạng thái hoạt động bình thường cho thiết bị.

Mời độc giả xem thêm video: Chiếc xe có còi phát ra âm thanh vượt quy định; thiết bị giám sát hình ảnh người lái xe dù đã lắp đặt nhưng hoàn toàn không ghi hình. (Nguồn: Cục CSGT).