Phú Thọ có 8 nhà giáo, cán bộ quản lý được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cô giáo Đào Thị Thu Trang - giáo viên Trường Mầm non Mường Thàng, xã Mường Thàng.

Trong đó, ở cấp học mầm non có cô giáo Đào Thị Thu Trang - giáo viên Trường Mầm non Mường Thàng, xã Mường Thàng; ở cấp tiểu học có cô giáo Đỗ Thị Năm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2, xã Bình Nguyên.

Cô giáo Đỗ Thị Năm - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2, xã Bình Nguyên.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương - giáo viên Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên.

Ở cấp THCS, Phú Thọ có thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám - giáo viên Trường THCS Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc và cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương - giáo viên Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên.

Ở cấp THPT có cô giáo Hà Thị Liên - Tổ phó chuyên môn Trường THPT Nguyễn Viết Xuân.

Cô giáo Hà Thị Liên - Tổ phó chuyên môn Trường THPT Nguyễn Viết Xuân.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thầy giáo Nguyễn Văn Thường - Phó Trưởng khoa Điện, Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 và cô giáo Hà Thanh Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ được nhận Bằng khen.

Ở bậc giáo dục đại học có cô giáo Bùi Thị Thu Thủy - Trưởng bộ môn Văn - Tiểu học, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hùng Vương.

Các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của Phú Thọ được ghi nhận ở nhiều cấp học, bậc học cho thấy sự đóng góp của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh trong công tác giảng dạy, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực.

Đây cũng là sự động viên, khích lệ để mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.