Lễ tuyên dương được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương và nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Đinh Thu Thảo - thanh niên xã Tân Sơn.

Ngô Kim Quyền - thanh niên phường Hòa Bình.

Phạm Tuấn Anh - thanh niên phường Vĩnh Yên.

3 thanh niên tỉnh Phú Thọ được tuyên dương là: Đinh Thu Thảo (sinh năm 1993, xã Tân Sơn) với sản phẩm Trà diếp cá Mộc Đan, Trà tía tô Mộc Đan; Ngô Kim Quyền (sinh năm 1991, phường Hòa Bình) với các sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo chất lượng; Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1992, phường Vĩnh Yên) với sản phẩm nước uống ion kiềm ION ONE.

Đây là 3 thanh niên có mô hình khởi nghiệp thành công với những sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thành tích của 3 gương mặt thanh niên tiêu biểu chính là niềm tự hào chung, tiếp thêm động lực để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cổ vũ đoàn viên thanh niên trong tỉnh tự tin khai thác tiềm năng địa phương, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Đoàn Thanh niên phường Hòa Bình ra mắt Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó, tích cực hỗ trợ mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Ngô Kim Quyền.

Được biết, thời gian tới, Tỉnh Đoàn Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Trong đó, chú trọng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, hỗ trợ thanh niên mở rộng thị trường... Đặc biệt, khuyến khích nâng tầm thương hiệu cho các sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ.