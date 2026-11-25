Diễn ra trong hai ngày 25-26/11/2026 tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (TECHFEST PHUTHO 2026) mang chủ đề "Hào khí Đất Tổ - Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh". Sự kiện là không gian kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu và các tổ chức khởi nghiệp, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. CNCTech vinh dự là một trong các đơn vị đồng hành cùng sự kiện năm nay.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn CNCTech đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Lễ khai mạc TECHFEST PHUTHO 2026.

Là doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ tại tỉnh Phú Thọ, CNCTech đang tiên phong giải quyết một trong sáu bài toán lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà tỉnh đặt ra: phát triển khu, cụm công nghiệp sinh thái, thông minh và phát triển sản xuất thông minh trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan khu trưng bày các sản phẩm của CNCTech.

Trong lĩnh vực công nghệ sản xuất, CNCTech đang đầu tư phát triển các dự án nhà máy sản xuất cơ khí thông minh, đẩy mạnh tự động hóa, số hóa hoạt động quản trị và vận hành, đồng thời phát triển hệ sinh thái sản xuất tích hợp phục vụ các ngành công nghệ cao như ô tô, điện tử, bán dẫn, hàng không và y tế.

Trong lĩnh vực giải pháp công nghiệp, CNCIndustrial cung cấp giải pháp toàn diện tại các khu, cụm công nghiệp theo định hướng xanh, thông minh và bền vững. Trong đó phải kể đến dự án KCN Nam Bình Xuyên ở vị trí trung tâm của "Xa lộ công nghiệp" trải dài 21 km qua các xã Bình Tuyền, Bình Nguyên và Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ.

Xa lộ công nghiệp quy tụ 13 khu công nghiệp với tổng quy mô hơn 2.800 ha, tuyến xa lộ công nghiệp đang mở ra không gian phát triển tập trung, có tiềm năng trở thành vùng động lực thu hút đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy liên kết sản xuất và hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCTech tham gia với vai trò diễn giả tại tọa đàm.

Trong khuôn khổ TECHFEST PHUTHO 2026, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCTech tham gia với vai trò diễn giả tại tọa đàm mở "Hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ 2026-2030".

"Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cần lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, ưu tiên những giải pháp có khả năng ứng dụng nhanh, sớm tạo ra giá trị và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, qua đó tích lũy nguồn lực để đầu tư cho các nghiên cứu mang tính dài hạn", ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Để thực sự chuyển mình và bứt phá trong giai đoạn 2027–2030, Phú Thọ phải trở thành một điểm đến đầu tư có những mũi nhọn phát triển rõ ràng. Ông Hùng mạnh dạn đề xuất tỉnh phát triển những xa lộ công nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp mang tính đột phá, qua đó thu hút các nhà đầu tư FDI và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là sự thay đổi trong công việc hằng ngày, cách giao tiếp, cách kết nối, cách xây dựng một nhà máy hay sản xuất một sản phẩm. Khi doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo sẽ nảy sinh từ chính thực tiễn hoạt động.

CNCTech vinh dự là đơn vị đồng hành cùng TECHFEST PHUTHO 2026.

Kiên định với tầm nhìn dẫn đầu hệ sinh thái công nghiệp xanh, thông minh tại Việt Nam, CNCTech cam kết đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Thành lập năm 2008, Tập đoàn CNCTech phát triển trên ba trụ cột chiến lược: Công nghệ sản xuất (CNCTech), Giải pháp công nghiệp (CNCIndustrial) và Logistics (CNCLogis). Tập đoàn hướng tới kiến tạo tương lai phát triển bền vững và đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, nâng cao năng lực của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.