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UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 3897/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty Cổ phần Mặt trời Hà Nam thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa tại xã Mường Vang.

Theo quyết định, tổng diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng, giao và cho thuê trong đợt này là 295.782,8 m². Trong đó, diện tích đất chuyển mục đích gồm 640,8 m² đất bằng trồng cây hằng năm khác; 283.012,7 m² đất chuyên trồng lúa; 1.031,8 m² đất nuôi trồng thủy sản; 4.743,4 m² đất giao thông; 1.515,5 m² đất thủy lợi; 6,3 m² đất có mặt nước chuyên dùng là ao, hồ, đầm phá; 4.364,1 m² đất mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối và 468,2 m² đất bằng chưa sử dụng.

Sau khi chuyển mục đích, cơ cấu sử dụng đất của dự án gồm 13.447,1 m² đất cơ sở giáo dục và đào tạo; 62.990,6 m² đất giao thông; 45.228,4 m² đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng; 3.275,9 m² đất cơ sở văn hóa và 170.840,8 m² đất ở tại nông thôn.

UBND tỉnh Phú Thọ giao đất, cho thuê đất đợt 2 với tổng diện tích 295.782,8 m² tại xã Mường Vang cho Công ty Cổ phần Mặt trời Hà Nam để thực hiện dự án. Thời hạn thuê đất là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất; hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định trên cổng thông tin điện tử của sở; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; bàn giao đất trên thực địa, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm giám sát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Cơ quan thuế tỉnh xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản phí, lệ phí và thông báo để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính.

UBND xã Mường Vang được giao giám sát quá trình đầu tư, việc thực hiện dự án và công tác giao đất tái định cư; theo dõi việc thu tiền sử dụng đất, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vi phạm trong quá trình triển khai.

Đối với Công ty Cổ phần Mặt trời Hà Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án được duyệt; bàn giao đất cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo chủ trương đầu tư. Doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao, cho thuê, thực hiện đăng ký đất đai và chấp hành các quy định pháp luật có liên quan.