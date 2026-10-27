Phú Thọ chuyển đổi hơn 56 ha rừng làm khu nhà ở và đường giao thông

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Theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 2 dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích 56,41 ha. Trong tổng diện tích này, rừng tự nhiên chiếm 6,55 ha, toàn bộ là rừng phòng hộ; diện tích rừng trồng là 49,86 ha, gồm 0,06 ha rừng phòng hộ, 10,95 ha rừng sản xuất và 38,85 ha rừng ngoài quy hoạch.

Dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng lớn nhất là Khu nhà ở Thăng Long Xanh, do Công ty TNHH Legacy Hòa Bình thực hiện, với tổng diện tích 49,62 ha. Khu vực thực hiện dự án nằm tại xã Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Diện tích rừng chuyển mục đích của dự án này thuộc nhóm rừng trồng, gồm 10,77 ha rừng sản xuất và 38,85 ha rừng ngoài quy hoạch.

Dự án Khu nhà ở Thăng Long Xanh đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) từ năm 2019, được gia hạn chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2020 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong cùng năm. Đến năm 2025, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình (cũ) có văn bản đề nghị gia hạn thực hiện hợp đồng dự án. Năm 2026, dự án tiếp tục được đề cập trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Dự án thứ hai là tuyến đường từ xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh đi xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (cũ), nay thuộc xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ. Dự án do UBND xã Mường Hoa thực hiện, có tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng 6,79 ha. Trong đó, có 6,55 ha rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ và 0,24 ha rừng trồng, gồm 0,06 ha rừng phòng hộ và 0,18 ha rừng sản xuất.

Dự án đường đã được HĐND huyện Tân Lạc (cũ) thông qua chủ trương đầu tư năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2023. Đến tháng 9/2026, UBND xã Mường Hoa tiếp tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; tháng 10/2026, dự án được phê duyệt điều chỉnh.

Theo quyết định, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật; Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện.