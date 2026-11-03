Phú Thọ chuyển đổi gần 49 ha rừng làm Khu đô thị sinh thái Phú Minh

Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: dahop.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 3769/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định, tổng diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng là 48,64 ha, toàn bộ là rừng trồng. Trong đó, 4,85 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất; 43,79 ha đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng, có nguồn gốc quy hoạch rừng sản xuất. Vị trí khu vực chuyển đổi thuộc tiểu khu 4900, gồm 3 khoảnh là khoảnh 9, 14 và 15 với tổng cộng 86 lô rừng tại xã Thịnh Minh. Diện tích, vị trí cụ thể từng lô được xác định tại phụ lục kèm theo quyết định và hồ sơ hiện trạng rừng của dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh trước đây được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 25/2/2025, địa điểm thực hiện thuộc xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ). Sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) tiếp tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 và điều chỉnh, bổ sung kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 26/6/2025. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực triển khai dự án hiện thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định trên trang thông tin điện tử của Sở; chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật vào quy hoạch lâm nghiệp, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án theo đúng vị trí, ranh giới rừng được chuyển mục đích sử dụng.

UBND xã Thịnh Minh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp (nếu có).

Đối với Công ty TNHH Nhà ở sinh thái Phú Minh, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng vị trí, diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng; thực hiện các thủ tục về đất đai và những quy định pháp luật có liên quan.