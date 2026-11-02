Phú Thọ chuẩn bị tham gia diễn tập tác chiến “Vòm phòng không bền vững”

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị tham gia diễn tập tác chiến “Vòm phòng không bền vững” với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng ý định, kế hoạch và hệ thống văn kiện diễn tập; chuẩn bị khu vực diễn tập, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực binh.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS các phường Xuân Hòa, Phúc Yên xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện lực lượng tham gia thực binh, luyện tập các nội dung tổ chức chuẩn bị chiến đấu, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng đoàn công tác kiểm tra lực lượng tham gia thực binh bắn chiến đấu.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đoàn công tác Quân khu 2 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong triển khai công tác chuẩn bị diễn tập. Đơn vị đã chủ động xây dựng ý định, kế hoạch, hệ thống văn kiện; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS các phường liên quan tích cực chuẩn bị, huấn luyện, luyện tập phần thực binh.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm luyện tập phần thực binh.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân khu 2 về diễn tập tác chiến “Vòm phòng không bền vững” năm 2026; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập, văn kiện thực binh; chủ động bám sát lịch, kế hoạch luyện tập và kịch bản diễn tập thực binh.

Cùng với đó, cần tổ chức luyện tập khung tập và lực lượng thực binh theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quân khu 2; kiện toàn tổ chức biên chế và chuẩn bị vũ khí, trang bị, phương tiện, khí tài tốt nhất để tham gia diễn tập. Đặc biệt, cần củng cố, hoàn chỉnh công sự, trận địa; bố trí thiết bị sở chỉ huy các khu vực diễn tập đúng thiết kế, mẫu quy định; chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối trong luyện tập, diễn tập.