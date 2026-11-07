Phú Thọ chú trọng tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

Chủ động tạo nguồn từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU về phát triển đảng viên năm 2026.

Xã Hoàng An luôn thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên.

Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu kết nạp từ 7.864 đảng viên mới trở lên, tương đương 3,03% so với tổng số 259.194 đảng viên, tính đến ngày 31/12/2025.

Đây không chỉ là yêu cầu về số lượng mà còn đặt ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn kết nạp, bảo đảm cơ cấu hợp lý và tính kế thừa trong đội ngũ đảng viên.

Các cấp ủy được yêu cầu chủ động rà soát, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay từ cơ sở; quan tâm những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn về nguồn, đồng thời kiên quyết không chạy theo thành tích, không hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng.

Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm đúng mức, nơi đó công tác tạo nguồn có chuyển biến rõ nét. Từ các phong trào thi đua, hoạt động sản xuất, công tác chuyên môn đến những hoạt động tại khu dân cư, nhiều quần chúng ưu tú đã được phát hiện, theo dõi và bồi dưỡng để từng bước trưởng thành.

Xã Hoàng An tạo nguồn từ phong trào ở cơ sở

Bà Bùi Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng An.

Tại xã Hoàng An, sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, số lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tăng lên, đồng thời yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng cao hơn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Ngay sau sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026 và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ. Kết quả phát triển đảng viên được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng hằng năm.

Bà Bùi Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng An cho biết, để tạo chuyển biến trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tập trung rà soát, tạo nguồn ngay từ cơ sở; chú trọng lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, dân quân và những cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác.

Cùng với phát hiện nguồn, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng được tăng cường, giúp quần chúng nhận thức rõ hơn về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và xác định đúng động cơ phấn đấu.

Điểm đáng chú ý ở Hoàng An là nhiều chi bộ đã chuyển từ tâm thế "chờ nguồn" sang chủ động "tạo nguồn". Cấp ủy, đảng viên bám sát địa bàn, phát hiện những nhân tố tích cực trong các phong trào, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú.

Bà Bùi Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng An trao quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú của chi bộ thôn An Hòa.

Tại một số chi bộ, trong đó có Chi bộ thôn An Hòa, cách làm này bước đầu tạo chuyển biến tích cực. Từ những hạt nhân trong phong trào ở khu dân cư, nguồn phát triển Đảng từng bước được bổ sung, tạo nền tảng để công tác kết nạp đảng viên đi vào chiều sâu, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn.

Từ môi trường giáo dục, xây dựng đội ngũ kế cận

Ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Yên trao Quyết định thành lập Đảng bộ Trường Mầm non Hoa Sen.

Không chỉ ở khu dân cư, công tác phát triển đảng viên đang được chú trọng trong các cơ quan, đơn vị, trường học. Đây là nơi tập trung đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và thường xuyên tham gia các phong trào thi đua.

Bà Nguyễn Thị An, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, phường Vĩnh Yên luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác xây dựng phát triển đảng sau sáp nhập.

Tại Đảng bộ Trường Mầm non Hoa Sen, phường Vĩnh Yên, công tác phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Đảng bộ hiện có 82 đảng viên, được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ: Chi bộ Trường Mầm non Tích Sơn, Chi bộ Trường Mầm non Thanh Trù và Chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen.

Sau hợp nhất, yêu cầu đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức mà còn phải tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Từ thực tiễn giảng dạy, các phong trào thi đua và hoạt động chuyên môn, nhà trường chú trọng phát hiện những cán bộ, giáo viên có năng lực, trách nhiệm, tinh thần cống hiến để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Việc lựa chọn nguồn được gắn với quá trình rèn luyện thực tiễn, qua đó giúp quần chúng ưu tú có điều kiện thể hiện năng lực, phẩm chất và ý thức trách nhiệm trước tập thể. Đây cũng là cách để công tác phát triển đảng viên không dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu mà thực sự góp phần xây dựng đội ngũ kế cận cho tổ chức Đảng.

Bà Nguyễn Thị An, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, phường Vĩnh Yên trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú.

Thông qua công tác phát triển đảng viên, Chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong nhà trường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vừa có chuyên môn vững vàng, vừa có bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chất lượng là yêu cầu xuyên suốt

Phát triển đảng viên không chỉ là bổ sung số lượng mà quan trọng hơn là xây dựng được đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Vì vậy, cùng với giao chỉ tiêu, các cấp ủy ở Phú Thọ đang chú trọng nâng cao chất lượng từng khâu, từ phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng đến xem xét, kết nạp và tiếp tục rèn luyện đảng viên sau khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kết quả phát triển đảng viên cũng được xem là một trong những căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo động lực để các tổ chức đảng chủ động hơn trong công tác xây dựng lực lượng, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn về nguồn.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy, cách làm chủ động từ cơ sở và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn kết nạp, Phú Thọ đang từng bước tạo dựng đội ngũ đảng viên có tính kế thừa, có bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực thực tiễn.

Đây là nền tảng quan trọng để củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Ngọc Minh