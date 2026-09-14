Phú Thọ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Chính quyền xã Mường Động khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không đi qua các khu vực ngầm tràn, cầu tràn, đoạn đường bị ngập sâu hoặc nơi có nước chảy xiết.

Dự báo, ngày 14 đến sáng 16/9, trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía tây và Tây Nam tỉnh (khu vực Hòa Bình cũ) có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, trên các sông, suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3m. Sông Bôi tại Hưng Thi, sông Bùi tại Lâm Sơn khả năng ở mức báo động 1.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai và hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn biết. Tập trung rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chủ động thông tin, cảnh báo đến người dân và chuẩn bị phương án di dời, sơ tán khi cần thiết.

Tổ chức kiểm tra,rà soát các công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi, nhất là các hồ chứa nước nhỏ đang xuống cấp, các vị trí xung yếu, công trình đang thi công, khu vực đã từng xảy ra sự cố. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để vận hành điều tiết các hồ chứa và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu khi phát sinh tình huống…

Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã kiểm tra các khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở... Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, dự án đang triển khai thi công thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các nhà thầu có phương án bảo đảm an toàn về người, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, đặc biệt tại các công trình ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở…