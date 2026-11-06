Phú Thọ chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét

Triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh, rét

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8 - 9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13°C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026 - 2027.

Thực hiện Văn bản số 60/BCĐ-BNNMT ngày 4/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do không khí lạnh, rét, bảo đảm sức khỏe Nhân dân và an toàn sản xuất, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, nhất là diễn biến không khí lạnh, rét; thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp. Tiếp tục theo dõi, sẵn sàng ứng phó các hình thái thiên tai khác khi có cảnh báo. Chủ động rà soát, triển khai phương án ứng phó với không khí lạnh, rét phù hợp tình hình thực tế.

Bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm an toàn sản xuất

UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh nền, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân vùng núi; kịp thời hỗ trợ các trường hợp cần thiết; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh.

Tăng cường khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị sưởi ấm an toàn; tuyệt đối không đốt than, củi để sưởi trong phòng kín, phòng ngủ không thông thoáng nhằm phòng ngừa ngộ độc khí CO và các sự cố cháy, nổ; bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, nguồn nhiệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; chủ động che chắn, củng cố chuồng trại, dự trữ thức ăn, bảo đảm nước uống, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; hướng dẫn điều chỉnh hoạt động sản xuất nông nghiệp phù hợp diễn biến thời tiết. Tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khi cần thiết.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động phương án khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong điều kiện thời tiết rét; tăng cường hướng dẫn phòng, chống các bệnh thường gặp khi trời lạnh; chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư cần thiết để xử lý kịp thời các trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe do rét và ngộ độc khí khi sưởi ấm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động biện pháp giữ ấm, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh; theo dõi diễn biến thời tiết để tổ chức hoạt động dạy, học phù hợp, nhất là tại các khu vực miền núi; thông tin, hướng dẫn phụ huynh phối hợp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh, rét và diễn biến thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động chỉ đạo, tổ chức ứng phó.

Các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh; không để bị động, bất ngờ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, chủ động nắm tình hình; kịp thời báo cáo khi xảy ra sự cố, thiệt hại do thiên tai về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi, đồng thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện văn bản này; tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo quy định.