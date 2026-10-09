Phú Thọ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế: Động lực để vươn xa

Tính đến hết tháng 9/2026, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 151,3% kế hoạch năm. (Ảnh XDS)

Từ sức hút FDI đến động lực tăng trưởng

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, hội nhập kinh tế quốc tế không còn đơn thuần là mở rộng quan hệ thương mại hay thu hút nguồn vốn từ bên ngoài. Đối với các địa phương, yêu cầu đặt ra là phải chủ động tìm kiếm đối tác, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Với định hướng đó, Phú Thọ đang từng bước phát huy lợi thế về công nghiệp, môi trường đầu tư và khả năng kết nối với các thị trường quốc tế. Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 cho thấy kinh tế đối ngoại đang đóng góp ngày càng rõ nét vào bức tranh tăng trưởng của địa phương.

Theo số liệu được UBND tỉnh Phú Thọ công bố, tính đến hết tháng 9/2026, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 151,3% kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương, đồng thời tạo thêm dư địa để tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế.

Toàn tỉnh hiện có 742 dự án FDI đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký gần 13 tỷ USD, đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới nhà đầu tư đa dạng là nền tảng quan trọng để Phú Thọ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tiếp cận các phương thức quản trị, công nghệ và mô hình sản xuất tiên tiến.

Đáng chú ý, những kết quả về thu hút đầu tư diễn ra cùng thời điểm kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao. GRDP 9 tháng năm 2026 của Phú Thọ tăng 10,01%, đứng thứ hai trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,8%, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Những con số này cho thấy vai trò của khu vực công nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng để Phú Thọ tiếp tục thu hút các dự án đầu tư và mở rộng năng lực sản xuất.

Ngoại giao kinh tế mở đường cho hợp tác thực chất

Một điểm nhấn trong nỗ lực hội nhập của Phú Thọ là việc đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, chủ động tiếp cận các đối tác và thị trường nước ngoài. Thay vì chỉ chờ đợi cơ hội đầu tư tìm đến địa phương, tỉnh từng bước đưa hoạt động xúc tiến ra bên ngoài, gắn quảng bá hình ảnh với tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Mới nhất, từ ngày 25/9 đến 5/10/2026, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh dẫn đầu đã thăm và xúc tiến đầu tư tại Hy Lạp, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công tác hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, quảng bá tiềm năng địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và phát triển thị trường.

Tại Hy Lạp, hoạt động quảng bá chè Phú Thọ trong khuôn khổ Lễ hội Trà và Cà phê Athens góp phần giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương tới đối tác và người tiêu dùng quốc tế. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý trong bối cảnh hội nhập kinh tế không chỉ mở ra cơ hội cho các ngành công nghiệp mà còn tạo điều kiện để nông sản địa phương tiếp cận những thị trường mới.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Hy Lạp.

Cùng với hoạt động quảng bá sản phẩm, đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics và giáo dục. Việc kết nối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa thiết thực trong cung cấp thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và hỗ trợ địa phương triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tại Bulgaria, đoàn hội đàm với Thống đốc tỉnh Pernik và khảo sát Tập đoàn LEMI TRAFO. Các hoạt động này mở thêm kênh trao đổi giữa Phú Thọ với đối tác địa phương và doanh nghiệp nước ngoài, tạo cơ sở để tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc kết nối thông qua Hội đồng Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEİK) hướng tới mở rộng đầu ra cho nông, lâm sản và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại. Với vị trí kết nối giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ là một thị trường mà các doanh nghiệp có thể nghiên cứu để đa dạng hóa đối tác và kênh tiếp cận khách hàng.

Điểm đáng chú ý của chuyến công tác là sự kết hợp giữa quảng bá sản phẩm, trao đổi với cơ quan đại diện ngoại giao, làm việc với chính quyền địa phương và tiếp xúc với doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này góp phần đưa ngoại giao kinh tế gần hơn với nhu cầu phát triển của địa phương, đồng thời tạo điều kiện để những kết nối ban đầu được tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác.

Đối với Phú Thọ, hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ nằm ở số lượng cuộc gặp hay thị trường được tiếp cận, mà còn ở khả năng chuyển hóa các mối quan hệ thành đơn hàng, hợp đồng thương mại, dự án đầu tư và những cơ hội hợp tác dài hạn. Đây là quá trình đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Đón dòng vốn thế hệ mới

Cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại, Phú Thọ chú trọng củng cố nội lực, phát triển hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bởi trên thực tế, xúc tiến đầu tư chỉ có thể phát huy hiệu quả khi địa phương có đủ điều kiện để tiếp nhận, triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Việc phát triển Cụm công nghiệp Xuân Hòa và chuỗi dự án tại Thịnh Minh nằm trong nỗ lực mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo thêm điều kiện thu hút doanh nghiệp và tổ chức hoạt động sản xuất. Cùng với đó, định hướng ưu tiên công nghệ cao, phát triển xanh và tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn đa quốc gia cho thấy yêu cầu chuyển dịch từ tăng trưởng theo quy mô sang chú trọng chất lượng và hiệu quả.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến năng lực cung ứng, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng và yêu cầu phát triển bền vững, khả năng đáp ứng đồng bộ các điều kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của địa phương.

Phú Thọ đồng loạt khởi công 5 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh với tổng diện tích 592 ha, tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng. (Nguồn: UBND tỉnh Phú Thọ)

Đối với Phú Thọ, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất của các doanh nghiệp FDI. Khi mối liên kết giữa hai khu vực được cải thiện, doanh nghiệp địa phương có thêm cơ hội tiếp cận tiêu chuẩn sản xuất, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường. Qua đó, dòng vốn quốc tế có thể tạo ra tác động lan tỏa rộng hơn thay vì chỉ đóng góp vào quy mô sản xuất và kim ngạch xuất khẩu.

Cải cách hành chính cũng cần tiếp tục được xem là một trong những nền tảng của quá trình hội nhập. Thủ tục minh bạch, quy trình xử lý thuận lợi và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Đồng thời, việc nâng cao năng lực của doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường và tăng cường kết nối với các đối tác nước ngoài sẽ giúp hoạt động hội nhập đi vào chiều sâu. Đây là yếu tố quan trọng để Phú Thọ vừa tận dụng được nguồn lực bên ngoài, vừa phát huy tốt hơn tiềm năng và nội lực của nền kinh tế.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 sẽ là cơ sở để Phú Thọ tiếp tục triển khai các định hướng hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới. Với nền tảng tăng trưởng công nghiệp, kết quả thu hút FDI tích cực và định hướng chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, Phú Thọ có cơ sở để tiếp tục nâng cao vị thế trong mạng lưới sản xuất và thương mại quốc tế. Điều quan trọng là biến những kết nối ban đầu thành kết quả hợp tác thực chất, tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và củng cố sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ thu hút đầu tư đến mở rộng thị trường, từ quảng bá sản phẩm địa phương đến tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế, Phú Thọ đang từng bước mở rộng không gian phát triển.

Khi ngoại giao kinh tế được triển khai đồng bộ với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, hội nhập sẽ trở thành động lực quan trọng giúp vùng Đất Tổ khai thác hiệu quả nguồn lực bên ngoài, phát huy nội lực và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.