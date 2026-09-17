Phú Thọ: Chủ động '4 tại chỗ' ứng phó mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Công an Phú Thọ

Những ngày qua, trên địa bàn phường Kỳ Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng, sạt lở và phát sinh các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước tình hình đó, Công an phường Kỳ Sơn đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn và các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tại những khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở và những địa điểm có công trình, cơ sở sản xuất, nhà dân chịu tác động trực tiếp của mưa lũ.

Với phương châm “4 tại chỗ”, tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm, từ xa, lực lượng Công an phường Kỳ Sơn đã trực tiếp đến từng khu vực, từng hộ gia đình thuộc khu vực có nguy cơ ngập sâu hoặc bị chia cắt để thông báo, cảnh báo nguy cơ, vận động người dân chủ động di chuyển người, phương tiện, tài sản và vật nuôi đến vị trí an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản

Đối với những trường hợp người dân còn tâm lý chủ quan, chưa muốn di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn, cán bộ, chiến sĩ kiên trì tuyên truyền, phân tích những nguy cơ có thể xảy ra để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Công an phường Kỳ Sơn đã tiến hành hỗ trợ di dời 3 hộ dân tại khu vực cầu Mè (tổ 7, phường Kỳ Sơn), cùng hơn 30 con gia súc, gia cầm, vật nuôi; 1,5 tấn thóc, 8 tạ ngô, máy móc nông nghiệp và nhiều tài sản, vật dụng khác.

Song song với công tác di dời, hỗ trợ nhân dân, tại các khu vực bị ngập hoặc sạt lở như đường tỉnh 448 đoạn qua tổ 12 và xóm Can, Quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mè, Ngầm Bãi Nai, Ngầm Can, Ngầm Suối Cái, Ngầm Triệng, Bai Ran, khu vực Km0 (từ xóm Can 2 cũ đến Km7+185) thuộc tổ 12, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác bố trí biển cảnh báo nguy hiểm và tham gia điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.