Phú Thọ 'chốt' tiến độ các dự án đường liên kết vùng

Không khí thi công khẩn trương trên công trường Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho biết, Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La, đoạn Hòa Bình - Mộc Châu hiện đã bàn giao 29,5/31,642 km mặt bằng, đạt khoảng 93,2%; giá trị thi công xây lắp đạt 682/1.666 tỷ đồng, tương đương 41% giá trị hợp đồng.

Theo tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu tại nhiều địa bàn. Xã Nật Sơn đã bàn giao 100% mặt bằng; Lương Sơn đạt 97%; Mường Động 95%; Kim Bôi 94%; phường Kỳ Sơn đạt 83%.

Trên phần mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục. Khối lượng đào, đắp nền K95 đạt khoảng 28/31,46 km; nền K98 đạt 12,8/31,46 km; cấp phối đá dăm đạt khoảng 12/31,46 km và mặt đường bê tông nhựa đạt 7,7/31,46 km.

Đối với các công trình trên tuyến, 100/126 vị trí cống tròn đã hoàn thành; 4/4 hầm chui dân sinh cũng đang được thi công, đạt khoảng 80% khối lượng. Toàn tuyến đã triển khai thi công tại 20/20 vị trí cầu, trong đó 16 cầu hoàn thành, 4 cầu đang tiếp tục thi công.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nếu không sớm xử lý dứt điểm các vị trí còn vướng, dự án sẽ khó bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân theo kế hoạch.

Hiện một số vị trí chưa thể bàn giao dứt điểm như xã Kim Bôi, Mường Động, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, chủ yếu liên quan đến các hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, kiến nghị về phương án bồi thường, nguồn gốc đất và tái định cư. Đáng chú ý, đoạn Km29+00 - Km31+462 qua phường Kỳ Sơn còn mặt bằng xen kẹt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công liên tục.

Trên tất cả các mũi thi công cầu, đường nhà thầu tập trung hàng trăm thiết bị máy móc, nhân lực, khẩn trương thi công khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bên cạnh đó, việc di chuyển hệ thống điện 0,4kV và 35kV ra khỏi phạm vi thi công vẫn thực hiện; một số khu vực vẫn phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng để phù hợp với phạm vi thi công từng giai đoạn.

Để khắc phục các điểm nghẽn, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các xã Lương Sơn, Nật Sơn, Mường Động, Kim Bôi phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng, hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trước ngày 15/10/2026.

Riêng phường Kỳ Sơn phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến chậm nhất ngày 30/10/2026. Tỉnh đồng thời yêu cầu rà soát, điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng tại các khu vực nút giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Quốc lộ 6 và một số đoạn tuyến qua phường Kỳ Sơn; trước mắt ưu tiên phạm vi phục vụ thi công giai đoạn 1.

Tỉnh cũng yêu cầu hoàn thành di chuyển đường điện 0,4kV và 35kV trước ngày 10/10/2026; đồng thời đẩy nhanh các thủ tục điều chỉnh dự án, bảo đảm trình phê duyệt theo các mốc thời gian đã đề ra.

Cùng với tháo gỡ mặt bằng, giải pháp trọng tâm là tăng năng lực thi công trên những đoạn tuyến đã đủ điều kiện. Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình được yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu, kể cả nhà thầu phụ, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công khẩn trương, đồng loạt, tránh tình trạng mặt bằng đã được bàn giao nhưng tiến độ thi công và giải ngân chưa tương xứng.

Đối với các nhà thầu không đáp ứng năng lực theo hồ sơ dự thầu, chậm triển khai hoặc chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án kiên quyết xử lý theo quy định. Trường hợp Ban Quản lý dự án không cương quyết chỉ đạo, xử lý nhà thầu vi phạm dẫn đến chậm tiến độ, chậm giải ngân, đơn vị này phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuyến được thiết kế với tốc độ 80km/h; quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m gồm 2 làn xe và lề gia cố rộng 4m. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các mốc tiến độ được giao; trường hợp không hoàn thành, các đơn vị, địa phương sẽ bị phê bình và kết quả thực hiện được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Với hơn 93% mặt bằng đã được bàn giao và các hạng mục cầu, nền đường, cống, hầm chui đang được triển khai, việc tập trung xử lý phần mặt bằng còn lại, hoàn thành di chuyển hạ tầng kỹ thuật và tăng cường nguồn lực thi công được xác định là những giải pháp then chốt để dự án chuyển sang giai đoạn tăng tốc, nâng cao giá trị giải ngân và bảo đảm tiến độ đề ra.