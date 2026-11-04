Phú Thọ chốt thời hạn làm sạch dữ liệu đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2026 - 2030; nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai và công tác điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 3/11/2026, Phú Thọ đã làm sạch dữ liệu 1.221.698/1.380.169 thửa đất, đạt 88,52%.

Cùng với đó, việc thu thập, quét và số hóa tài liệu thuộc các dự án chuyển tiếp từ 3 tỉnh trước khi sáp nhập đã hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các cấp, ngành vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, phường và người đứng đầu các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao; phấn đấu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành làm sạch 158.471 thửa đất còn lại, đạt 100% số thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ báo cáo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đất đai.

Đối với các dự án chuyển tiếp sử dụng nguồn chi thường xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu hoàn thành rà soát, đối chiếu hồ sơ thiết kế, hợp đồng, sản phẩm, biên bản nghiệm thu và chứng từ thanh toán.

Trước ngày 15/11/2026, phải xây dựng phương án xử lý, giải quyết dứt điểm vướng mắc của 8 đơn vị tư vấn.

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, yêu cầu hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, chỉnh lý, kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước tháng 12/2027.

Về công tác điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai. Việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tác động trực tiếp đến công tác quản lý đất đai, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, hoạt động của người dân, doanh nghiệp và việc giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần ưu tiên bố trí nhân lực, thời gian, bảo đảm tiến độ; đồng thời đặt yêu cầu về chất lượng, tính chính xác, đầy đủ và khả năng áp dụng thực tế lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát đầy đủ, không bỏ sót các vị trí, khu vực cần sửa đổi, bổ sung; phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách và công chức chịu trách nhiệm rà soát từng khu vực, tuyến đường.

Cùng với đó, các địa phương phải chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn để kiểm tra, đối chiếu, thống nhất thông tin phục vụ điều chỉnh Bảng giá đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất phải bảo đảm nguyên tắc thị trường, mức giá tăng hoặc giảm phù hợp với tình hình thực tế.