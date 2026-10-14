Phú Thọ: Chốt hạn bàn giao mặt bằng Vành đai 5, thúc thi công '3 ca, 4 kíp'

Mặt bằng mới đạt gần 60%, thi công chưa đồng bộ

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), gồm tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối với quốc lộ 2B đi Tây Thiên, quốc lộ 2C và Tuyên Quang.

Các địa phương đã bàn giao 15,92/26,7km mặt bằng, đạt gần 60%. Tại những vị trí được bàn giao, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công nền đường, cống thoát nước ngang và các hạng mục cầu.

Dự án có tổng chiều dài tuyến là 26,7km, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2021 - 2027. Trong đó, tuyến Vành đai 5 dài khoảng 9km, tuyến đường ven chân núi Tam Đảo dài khoảng 16km.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao 15,92/26,7km mặt bằng, đạt gần 60%. Tại những vị trí được bàn giao, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công nền đường, cống thoát nước ngang và các hạng mục cầu.

Đối với phạm vi thi công của nhà thầu chính, hiện nhà thầu đã hoàn thành đào, đắp nền khoảng 5km/8,4km; trong đó, 2,2km đã hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm và bê tông nhựa. Nhà thầu cũng hoàn thành 13/24 cống thoát nước ngang và triển khai các hạng mục cầu trên tuyến.

Giá trị thực hiện của nhà thầu chính đạt khoảng 193 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 616 tỷ đồng. Các nhà thầu khác đang tiếp tục thi công nền đường, móng đường, cầu và cống thoát nước tại những vị trí đủ điều kiện.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn chậm so với yêu cầu do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng so với thời điểm ký hợp đồng cuối năm 2021, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công của một số nhà thầu, kể cả tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Gỡ vướng tái định cư, quyết liệt bàn giao mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, hiện mới có 2/6 xã, phường hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng là Bình Xuyên và Tam Dương Bắc. Tại các địa phương còn lại, vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản trên đất, bố trí tái định cư, đơn giá bồi thường và di chuyển mồ mả.

Tại phường Xuân Hòa, còn 24 hộ thuộc diện di dân vùng kinh tế mới chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 68 hộ có đất ở, đất vườn liền kề và đất rừng sản xuất, với tổng diện tích khoảng 3,2ha, còn vướng mắc do tài sản đã được kê biên.

Tại xã Bình Tuyền, còn 25 hộ canh tác trên đất Vườn quốc gia Tam Đảo, UBND xã đang thống nhất phương án bồi thường để chi trả cho người dân; với 11 hộ sâm canh trên đất Trung tâm phát triển Nông, lâm nghiệp và Thủy sản, UBND xã đề nghị tỉnh cho phép UBND xã Bình Tuyền lập phương án bồi thường về đất như đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích thực tế, loại đất, hạn mức.

Trong khi đó, xã Tam Đảo còn khoảng 3,3ha đất ở và đất trồng cây lâu năm chưa thực hiện thu hồi đất, lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do phải thực hiện bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất (hiện nay chủ đầu tư dự án chưa thực hiện xong đầu tư xây dựng các khu tái định cư; các khu nghĩa trang nhân dân phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án).

Để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, xã Tam Đảo đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, các khu nghĩa trang nhân dân phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh bản đồ thu hồi đất đối với 9 thửa đất bị sai lệch về kích thước hình thửa và diện tích làm cơ sở để UBND xã Tam Đảo thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ.

Tại xã Đại Đình, còn 3 phần mộ phải di chuyển nhưng gia đình chưa phối hợp kiểm đếm để lập phương án bồi thường; một số hộ chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phối hợp di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2026; hoàn thành hạ tầng và bàn giao các khu tái định cư cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/10/2026

Tại buổi kiểm tra thực địa dự án ngày 30/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/10/2026. Hạ tầng các khu tái định cư phải được hoàn thành, bàn giao cho người dân trước ngày 30/11/2026.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được yêu cầu tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ hằng ngày, hằng tuần với các nhà thầu để kịp thời xử lý khó khăn phát sinh.

Các đơn vị thi công phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đáng chú ý, tại cầu Km284+040 trên tuyến Vành đai 5, phạm vi mố M2 vẫn vướng mặt bằng của một hộ dân, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công liên tục. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đang phối hợp với địa phương giải quyết để sớm bàn giao mặt bằng, hoàn thiện hạng mục cầu.

Việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, tái định cư và đẩy nhanh thi công tại những vị trí đủ điều kiện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ dự án, phấn đấu thông tuyến Vành đai 5 trong năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.