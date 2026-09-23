Phú Thọ chi gần 20 tỷ đồng khắc phục hệ thống chiếu sáng khu vực Vĩnh Phúc

Khắc phục tạm thời một số tuyến đường để giữ sáng

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường tại khu vực Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ không còn hoạt động đầy đủ. Có đoạn mất sáng trên phạm vi dài do cáp điện bị mất cắp hoặc hư hỏng; nhiều bóng đèn không còn khả năng chiếu sáng.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến đường trục chính có mật độ phương tiện cao.

Tại đường tỉnh 310, đoạn Hợp Châu - Đồng Tĩnh qua Khu công nghiệp Tam Dương khoảng 50% số bóng đèn trên tuyến được đóng điện trở lại.

Qua rà soát hệ thống chiếu sáng đã được bàn giao quản lý tại 47 đoạn tuyến đường với chiều dài khoảng 315,5km thuộc 23 xã phường do Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc, đơn vị xác định có hơn 6.000m cáp điện bị hư hỏng, mất cắp; hơn 2.000 bóng đèn không sáng hoặc hư hỏng; 8 trạm biến áp bị cháy, hư hỏng hoặc mất thiết bị; 4 tủ điều khiển bị mất thiết bị, hư hỏng.

Một số cột chiếu sáng bị cong, nghiêng, hư hỏng; nhiều thiết bị điện, dây dẫn và phụ kiện khác cũng không còn bảo đảm vận hành.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đang nỗ lực khắc phục điện chiếu sáng tạm thời trên một số tuyến đường trọng điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự... với khoảng 30% bóng sáng.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng ngày 22/9, ông Hoàng Trọng Linh, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc cho biết: Đối với 7 tuyến có mức độ hư hỏng lớn, đơn vị đã thực hiện đấu nối nguồn điện từ các tủ điện còn hoạt động sang những tuyến bị sự cố.

Đến nay, 4 tuyến gồm quốc lộ 2A, quốc lộ 2B, ĐT 310 và ĐT 311 đã được khắc phục tạm thời, góp phần duy trì ánh sáng, bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ mang tính trước mắt, không thể thay thế việc sửa chữa, thay mới đồng bộ hệ thống đã xuống cấp hoặc bị mất cắp.

Tại đường tỉnh 310, đoạn Hợp Châu - Đồng Tĩnh qua Khu công nghiệp Tam Dương, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đã khắc phục, đóng điện trở lại khoảng 50% số bóng đèn trên tuyến.

Ông Linh cho biết thêm, trên tuyến đường 310, nhiều trạm biến áp, tủ điện, tủ điều khiển và tủ chiếu sáng trên tuyến đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Đơn vị đã đấu nối nguồn từ các tủ điện còn hoạt động sang tủ bị hư hỏng để từng bước khôi phục hệ thống chiếu sáng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, từng bước lắp đặt đèn LED. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ tài sản công, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi trộm cắp, phá hoại hệ thống chiếu sáng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc, nếu khắc phục toàn bộ các hạng mục, kinh phí dự kiến khoảng 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước mắt đơn vị đề xuất tập trung vào những tuyến mất khả năng chiếu sáng trên phạm vi dài, vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng an ninh trật tự và những điểm có nguy cơ tiếp tục phát sinh hư hỏng. Kinh phí dự kiến cho phần việc ưu tiên gần 20 tỷ đồng.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đang lập dự án sửa chữa, thay thế để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn.

Việc ưu tiên xử lý các tuyến mất sáng kéo dài được đặt ra trong bối cảnh hệ thống chiếu sáng không chỉ phục vụ giao thông mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và chất lượng không gian đô thị.

Điện chiếu sáng được thay mới, sửa chữa trên tuyến đường 311 giúp người dân đi lại dễ dàng, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Xây dựng phương án xử lý dứt điểm các tuyến đường mất sáng

Tối 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã kiểm tra thực tế công tác quản lý hệ thống chiếu sáng giao thông, đô thị tại một số địa phương như Tam Dương Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú.

Sau kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý hệ thống chiếu sáng từ hồ sơ, tài sản đến quá trình vận hành; không để tình trạng hư hỏng kéo dài hoặc tiếp tục xảy ra mất cắp thiết bị.

Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng giao thông, đô thị trên địa bàn tỉnh; phân loại các vị trí mất khả năng chiếu sáng và xây dựng phương án xử lý dứt điểm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Công an tỉnh được yêu cầu chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi trộm cắp, phá hoại thiết bị chiếu sáng công cộng.

Đối với khu vực Vĩnh Phúc (cũ), Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc được yêu cầu phối hợp với các địa phương triển khai ngay các biện pháp khắc phục kỹ thuật, bảo đảm duy trì ổn định hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường trục chính và khu vực đô thị Việt Trì, đô thị Vĩnh Yên.

Cùng với đó, các xã, phường được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ tài sản công, kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi trộm cắp, phá hoại hạ tầng điện.

Với hàng nghìn thiết bị cần sửa chữa, thay thế, bài toán trước mắt của khu vực Vĩnh Phúc là nhanh chóng khôi phục các tuyến mất sáng, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ để hệ thống chiếu sáng sau khi được đầu tư không tiếp tục rơi vào tình trạng hư hỏng, mất cắp kéo dài.